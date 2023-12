Valencia x Barcelona: onde assistir, horário e escalação das equipes

Valencia e Barcelona se enfrentam neste sábado, às 17h (horário de Brasília), no estádio Mestalla, em Valencia, pela pela 17ª rodada da La Liga (Campeonato Espanhol). Os anfitriões fazem campanha decepcionante e apostam no fator casa para voltar a vencer após quatro partidas. O time catalão também vem de derrota e precisa surpreender fora de casa para não se afastar das primeiras colocações.

Um dos times mais tradicionais da Espanha, o Valencia está apenas na 11ª posição, com 19 pontos. O Barcelona, time do brasileiro Raphinha, está na quarta colocação, com 34 pontos, a sete pontos do modesto Girona, que surpreendentemente lidera a competição, com 41.

Valencia e Barcelona se enfrentam pelo Campeonato Espanhol. Foto: Arte/Estadão

VALENCIA X BARCELONA: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO CAMPEONATO ESPANHOL

LOCAL: Valencia, Espanha.

ESTÁDIO: Estádio Mestalla.

DATA: 16/12/2023 (sábado).

HORÁRIO: 17h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR VALENCIA X BARCELONA AO VIVO

Star +

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO VALENCIA

VALENCIA: Giorgi Mamardashvili; Thierry Correia, Christian Mosquera, Mouctar Diakhaby, José Luis Gayà; pepelu, Selim Amallah e Diego López. Fran Pérez, Dimitri Foulquier e Hugo Duro. Técnico: Rubén Baraja.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO BARCELONA

BARCELONA: Iñaki Peña; Koundé, Ronald Araújo, Christensen e João Cancelo; De Jong, Gundogan e Pedri; Raphinha, João Félix e Lewandowski. Técnico: Xavi.

