Valencia x Real Madrid: onde assistir, horário e escalações das equipes

Valencia e Real Madrid se enfrentam neste sábado, dia 2, às 17h (horário de Brasília), no Estádio Mestalla, em partida válida pela 27ª rodada da La Liga (Campeonato Espanhol). O jogo marca o retorno de Vini Jr. à casa do rival após os ataques racistas sofridos em maio do ano passado. O caso gerou grande repercussão à época e terminou com três torcedores indiciados na Justiça. Uma equipe de filmagem que produz um documentário sobre o brasileiro teve a credencial negada para esta partida.

O Real Madrid está invicto há oito partidas e lidera o Campeonato Espanhol de maneira isolada, com 65 pontos, seis pontos à frente do vice-líder Girona. O Valencia, por sua vez, não vence há dois jogos e faz campanha irregular, na nona colocação, com 36 pontos, quase sem chances de brigar por uma vaga na Europa League. O clube pediu o adiamento da partida contra o Granada, na última rodada, por causa dos incêndios na cidade e tem um jogo a menos na tabela.

Valencia e Real Madrid se enfrentam pelo Campeonato Espanhol. Foto: Arte/Estadão

VALENCIA X REAL MADRID: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO ESPANHOL

LOCAL : Estádio Mestalla, em Valencia (ESP).

: Estádio Mestalla, em Valencia (ESP). DATA : 02/03/2024 (sábado).

: 02/03/2024 (sábado). HORÁRIO: 17h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR VALENCIA X REAL MADRID AO VIVO

ESPN (canal fechado)

Star+ (streaming).

ESCALAÇÕES DE VALENCIA X REAL MADRID

VALENCIA - Giorgi Mamard­ashvili; Dimitri Foulquier, Mouctar Diakhaby, Cristhian Mosquera e José Gayà; Pepelu, Hugo Guillamón e Javier Guerra; Diego Lopez, Sergi Canós (Roman Yaremchuk) e Hugo Duro. Técnico : Rubén Baraja.

- Giorgi Mamard­ashvili; Dimitri Foulquier, Mouctar Diakhaby, Cristhian Mosquera e José Gayà; Pepelu, Hugo Guillamón e Javier Guerra; Diego Lopez, Sergi Canós (Roman Yaremchuk) e Hugo Duro. : Rubén Baraja. REAL MADRID - Andriy Lunin; Daniel Carvajal, Antonio Rüdiger, Nacho Fernández e Ferland Mendy; Aurélien Tchouaméni (Eduardo Camavinga), Federico Valverde, e Toni Kross (Luka Modric); Brahim Díaz, Rodrygo e Vinícius Júnior. Técnico: Carlo Ancelotti.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE VALENCIA X REAL MADRID