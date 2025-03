Valor que Corinthians tem de pagar a Memphis se for campeão é quase igual ao prêmio do Paulistão

O Corinthians ficou mais perto do título do Paulistão ao vencer o Palmeiras por 1 a 0 no Allianz Parque neste domingo, e vai jogar na Neo Química Arena, dia 27, com a vantagem do empate. Caso seja campeão e encerre o jejum de seis anos sem levantar uma taça, vai receber o prêmio de R$ 5 milhões da Federação Paulista de Futebol (FPF), valor muito próximo ao que terá de pagar a Memphis Depay pelo mesmo motivo.

O contrato do astro holandês, cheio de cláusulas e definições de bônus, estabelece que ele receba o valor líquido de R$ 4.725.603,00 como recompensa por qualquer título que conquistar com a camisa do clube. De acordo com o documento, a quantia tem de ser paga até o dia 20 do mês seguinte à conquista.

Memphis Depay deu assistência para o gol de Yuri Alberto no Dérbi. Foto: Alex Silva/Estadão

PUBLICIDADE Memphis terá direito a receber valores por título mesmo se encerrar o contrato antecipadamente e o Corinthians for campeão posteriormente na mesma temporada em que ele deixar o clube. Neste caso, o atacante receberia um valor proporcional, calculado com base no período que esteva à disposição e na duração da competição. Se o vínculo for encerrado por culpa do atleta, contudo, ele não recebe nada. No primeiro jogo da final, o Memphis atingiu uma das metas estabelecidas no contrato. Ao dar o passe para o gol da vitória, marcado por Yuri Alberto, chegou a 20 participações em gols - 11 assistências e nove bolas na rede - e garantiu mais R$ 1.575.201 de bônus a ser pago pelo Corinthians.

Quando chegou a 15 participações, já havia garantido a mesma quantia. As próximas metas são chegar a 25 e 30 contribuições em gols. Para cada uma delas, mais uma parcela R$ 1.575.201,00 tem de ser depositada na conta do jogador.

São muitas as cláusulas do contrato do holandês que tratam de prêmios. Entrar na seleção do Brasileirão ao fim da temporada, por exemplo, renderia a ele mais R$ 4.725.603,00. Até mesmo a quantidade de jogos que ele for relacionado entra na conta dos bônus.

Se o jogador for relacionado para 50% das partidas entre setembro de 2025 e julho de 2026, independentemente entrar ou não em campo, recebe R$ 3.150.402,00. Caso a participação nesse mesmo período for de 60%, o valor sobe para R$ 4.725.603; e se for de 80%, sobe para R$ 6.300.804.