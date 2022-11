Valverde, do Real Madrid, manda chute em janela ao lado de estádio e bola é colocada à venda

Publicidade

Um lance inusitado marcou a vitória do Rayo Vallecano sobre o Real Madrid, por 3 a 2, nesta segunda-feira, pelo Campeonato Espanhol. O meio-campista uruguaio Federico Valverde, do time madrilenho, isolou uma bola que acabou saindo do Estádio de Vallecas e atravessando a janela de um apartamento vizinho ao local da partida. O morador do imóvel colocou a peça à venda na internet.

Curiosamente o lance foi filmado pelo próprio morador, que via a partida da janela de casa. Nas imagens, é possível ver a bola voando após finalização ruim de Valverde, que pegou sobra de escanteio e mandou por cima do gol. Por outro ângulo, é possível ver a pelota indo em direção à sacada do prédio atrás de uma das balizas, com a torcida do Rayo comemorando o lance.

Can you imagine Real Madrid's Fede Valverde shooting a ball into your flat balcony? Well, it happened…😂⤵️ pic.twitter.com/aay4N8bnP5 — EuroFoot (@eurofootcom) November 8, 2022

Poucas horas após a partida, a bola foi colocada à venda no site espanhol Wallapop, especializado na comercialização de artigos usados, pelo valor de 280 euros (R$ 1.451 na cotação atual). O autor do anúncio identificou o item como “bola oficial da La Liga 2022/23 pertencente ao jogo Rayo 3 x 2 Real Madrid 07/11/2022″.

“Fede Valverde acabou de acertar esta bola na minha casa. Está um pouco amassada de quando atingiu a casa, mas pode ser usada”, escreveu o anunciante.

Esta foi a primeira vez derrota do Real Madrid na atual edição do Campeonato Espanhol. A partida contou com duas viradas e nove jogadores amarelados. O time de Valverde, que deve representar o Uruguai na Copa do Catar, encerra suas atividades antes da pausa para o Mundial na quinta-feira, quando enfrenta o Cádiz, em casa.

