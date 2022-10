Vamos para o Maracanã buscar o título’, afirma Cássio, protagonista do Corinthians na final

Principal protagonista do Corinthians no empate sem gols com o Flamengo, Cássio está confiante no título da Copa do Brasil, a despeito de o time não ter vencido em casa o jogo de ida da final. O goleiro, autor de ao menos três grandes defesas na partida na Neo Química Arena, crê ser viável a equipe paulista comemorar a conquista no Maracanã, onde os rivais se reencontram daqui a uma semana.

“O jogo está aberto, vamos para o Maracanã fazer um grande jogo e buscar o título”, afirmou o goleiro corintiano, de forma assertiva. Para ser campeão, basta uma vitória simples. Se houver um novo empate, o título será decidido nos pênaltis. “Vamos para o Maracanã buscar o título lá”, repetiu ele.

Cássio parou o ataque rubro-negro com ao menos quatro intervenções importantes, parte delas nas tentativas de Gabriel. Na mais impressionante delas, defendeu arremate do atacante rival a poucos metros de distância, à queima-roupa. Também espalmou chute de Éverton Ribeiro e contou com a sorte ao ver o chute potente de David Luiz explodir na trave.

Cássio projeta uma final aberta na partida de volta no Maracanã. Foto: Sebastião Moreira/EFE

Mas o Corinthians também atacou, embora tenha mostrado menor volume ofensivo. Para Cássio, foi uma final de “de poucas chances, mas muita entrega e dedicação”. “É jogo grande, decisão é jogo de detalhe”, afirmou, reproduzindo o famoso clichê repetido a exaustão pelos atletas.

No fim, os corintianos se revoltaram com a decisão do árbitro Braulio da Silva Machado, que entendeu não ter havido pênalti no lance em que a bola bate no braço de Léo Pereira dentro da área. Cássio não quis se aprofundar na discussão. “Não sei se foi pênalti ou não, foi duvidoso, não quero julgar porque não vi”.

O Corinthians busca o quarto título da Copa do Brasil para salvar a temporada e voltar a levantar uma taça após mais de três anos.