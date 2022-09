Van Gaal chama seis goleiros e técnico de vôlei para os treinamentos da Holanda

O técnico Louis Van Gaal inovou na preparação da Holanda visando a Copa do Mundo do Catar e convocou seis goleiros e ainda um técnico de vôlei a fim de incrementar os seus treinamentos. A opção por essas novidades, no entanto, tem um motivo: a preocupação com as disputas de pênaltis.

De acordo com o treinador, a lista com tantos goleiros tem como finalidade justamente trabalhar em situações extremas envolvendo os tiros da marca penal.

Leia também Cristiano Ronaldo descarta adeus da seleção na Copa: ‘Quero jogar a Euro também’

“Temos de treinar essa situação agora porque estamos com pouco tempo de preparação. Os pênaltis são decisivos e temos de prestar muita atenção nisso”, afirmou o treinador.

Louis Van Gaal convocou seis goleiros e um treinador de vôlei para aumentar o aproveitamento da Holanda nos pênaltis. Foto: Olaf Kraak/AFP

Além dos seis goleiros, o treinador trouxe ainda Peter Murphy, ex-técnico da seleção holandesa a fazer parte da comissão técnica temporária. Van Gaal sinalizou ainda que, na lista definitiva de relacionados para o Mundial deverá levar quatro nomes da posição para o Catar.

Dos goleiros chamados por Van Gaal, Cillessen, do NEC, Flekken, do Freiburg, Noppert, do Heerenveen, e Pasveer, do Ajax, estão inscritos para os jogos da Liga das Nações e são candidatos a disputar o Mundial de novembro pela Holanda.

Já os arqueiros Scherpen, do Vitesse, e Bijlow, do Feyenoord, complementam essa lista de preparação e correm por fora por uma das vagas na lista definitiva do treinador holandês.