Van Gaal vê Holanda sem força ofensiva na Copa: ‘Temos que estar no nível máximo’

Às vésperas de definir a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo do Catar, o técnico da Holanda, Luis Van Gaal, admitiu que a falta de agressividade vem sendo o problema a ser resolvido nesta edição do Mundial.

Ele reclamou da apatia dos jogadores no momento de construir as jogadas e definir as oportunidades para fechar o resultado. “Temos que estar no nível máximo em cada jogo. Meus jogadores são capazes de ser agressivos.” Até aqui, em dois jogos, a Holanda marcou apenas três vezes. Gakpo, com dois gols, é o artilheiro da seleção no torneio.

Líder do Grupo A com quatro pontos ao lado do Equador, o treinador falou ainda do favoritismo que a Holanda carrega no torneio. Questionado se vem tornando o ambiente tenso em função das cobranças por melhor desempenho, Van Gaal preferiu falar sobre o histórico na carreira.

A seleção holandesa só anotou dois gols na Copa do Mundo do Catar. Foto: Themba Hadebe/AP

“Acho que podemos dizer que fui campeão e as razões disso. Sempre é preciso identificar os objetivos e trabalhar em cima de nossas metas. O trabalho está sendo feito”, comentou.

O futuro após a Copa também virou assunto na entrevista. O comandante, que anunciou a sua saída da seleção após o Mundial, foi evasivo quanto ao futuro, mas deixou claro que pretende se manter ligado ao esporte. “Se o futebol holandês não existisse, não estaria aqui. Vou estar sempre presente para dar apoio e agradecê-lo por me dar essa chance.”

A Holanda encerra a sua participação na fase de grupos nesta terça-feira contra a seleção do Catar no estádio Al Bayt. No outro jogo da chave, equatorianos e senegaleses se enfrentam no estádio Khalifa. As duas partidas acontecem no mesmo horário: 12 horas (de Brasília).