Vasco 0 x 0 São Paulo: assista aos melhores momentos da partida do Brasileirão

Vasco e São Paulo empataram neste sábado sem gols por causa da má pontaria de seus jogadores. O jogo foi em São Januário, com chuva e raios. O time visitante desperdiçou pênalti no primeiro tempo e até rebote na defesa do goleiro Léo Jardim. Os donos da casa fizeram um segundo tempo mais insinuante, mas também engrossaram nas conclusões, a principal delas com Praxedes após a bola acertar a trave tricolor. O resultado, em duelo pela 26ª rodada do Brasileirão, não foi bom para nenhuma das duas equipes. Pior para o Vasco, que jogou em casa e está na parte inferior da tabela. Mas sai da Z-4 por ora.