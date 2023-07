Vasco 0 x 1 Cruzeiro: assista ao gol e aos melhores momentos da partida do Brasileirão

Com um belo gol de falta de Machado no primeiro tempo, o Cruzeiro venceu o Vasco por 1 a 0 em São Januário e entrou na briga pelo G-4 do Campeonato Brasileiro. Em uma partida com poucas emoções nesta 14ª rodada, a bola parada sacramentou o resultado no Rio, em partida com portões fechados e que aumentou ainda mais a crise vivida pelo clube carioca, amargando a zona de rebaixamento.