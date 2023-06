Vasco 0 x 1 Goiás: assista ao gol e aos melhores momentos do jogo do Brasileirão

Se o clima do Vasco já era de pressão, tudo piorou na noite desta quinta-feira, quando foi derrotado pelo Goiás, por 1 a 0, em São Januário, no Rio. O estádio, conhecido por ser um “caldeirão” a favor do time vascaíno, mais uma vez se virou contra ao clube, principalmente após Morelli marcar e definir para os visitantes no segundo tempo. Assim como aconteceu no clássico de quarta-feira, entre Santos e Corinthians, houve confusão, mas após o apito final. Sinalizadores foram jogados no gramado e alguns torcedores tentaram quebrar os vidros da arquibancada, o que pode gerar punição aos cariocas.