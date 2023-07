Nem mesmo a estreia do técnico Ramón Díaz fez o Vasco reagir no Campeonato Brasileiro. Neste domingo, o time carioca foi superado pelo Athletico-PR por 2 a 0, em São Januário, pela 16ª rodada da competição. Os gols de Christian e Vitor Bueno, ambos na segunda etapa, mantiveram o Cruzmaltino na última colocação e colocam os paranaenses próximos do G-4. A partida foi realizada com portões fechados.