Vasco 1 x 0 Fortaleza: assista ao gol e melhores momentos do jogo pelo Brasileirão

Em um jogo bastante disputado, o Vasco derrotou o Fortaleza, por 1 a 0, nesta quarta-feira, em São Januário, no Rio de Janeiro, em duelo válido pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o time cruzmaltino chegou aos 30 pontos e jogou o Santos para a zona do rebaixamento, enquanto os cearenses continuam com 42 pontos. Assista ao gol e melhores momentos do jogo pelo Brasileirão: