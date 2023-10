Vasco 1 x 2 Inter: assista aos gols e melhores momentos do jogo pelo Brasileirão

O Vasco teve sua drama no Brasileirão intensificado nesta quarta-feira, ao perder por 2 a 1 para o Internacional, no estádio de São Januário, nesta quinta-feira, pela 29ª rodada. Impaciente, a torcida vascaína vaiou o time, que chegou a atuar os minutos finais com dois jogadores a menos e corre sérios riscos de rebaixamento.