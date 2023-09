Vasco 4 x 2 Fluminense: assista aos gols e aos melhores momentos da partida do Brasileirão

O Vasco está mais vivo do que nunca na briga para sair da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Com dois gols de Gabriel Pec, o time de Ramón Díaz venceu o Fluminense por 4 a 2 no Engenhão, no Rio, e ganhou uma sobrevida ao final da 23ª rodada. Essa foi a primeira vitória vascaína no clássico desde novembro de 2019. Assista abaixo aos gols e aos melhores momentos da partida.