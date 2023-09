Vasco 5 x 1 Coritiba: assista aos gols e os melhores momentos da partida do Brasileirão

Depois de virar o turno como vice-lanterna, com apenas 13 pontos, o Vasco começa a vislumbrar com a saída da zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. No reencontro com a torcida no estádio de São Januário, após 90 dias, o time carioca goleou o Coritiba por 5 a 1, em confronto direto pela 24ª rodada, nesta quinta-feira. Zé Gabriel, Rossi, Vegetti, duas vezes, e Gabriel Pec foram os autores dos gols. A partida também contou com a estreia do francês Dimitri Payet no time titular.