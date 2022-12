Vasco confirma a contratação de Pedro Raul, vice-artilheiro do Brasileirão

O Vasco anunciou o seu novo centroavante para a temporada 2023. Nesta sexta-feira, o clube carioca confirmou a contratação de Pedro Raul, vice-artilheiro do Brasileirão, com 19 gols, atrás apenas de Cano, do Fluminense, com 26. O vínculo é válido até 2025.

Pedro Raul já está no Rio e participará dos treinos no CT Moacyr Barbosa, sob o comando de Maurício Barbieri. O Vasco, através da SAF, precisou investir um pouco mais de R$ 10 milhões para contratar o atacante junto ao Kashiwa Reysol, do Japão.

Leia também Busquets anuncia despedida da Espanha após queda nas oitavas da Copa do Mundo

A negociação vinha se arrastando desde as rodadas finais do Campeonato Brasileiro. O Vasco só fez uma proposta oficial quando foi autorizado pelo grupo 777 Partners. Além disso, precisou chegar a um acordo com o Kashiwa Reysol e com o próprio atacante, que queria um contrato de quatro anos, mas acabou aceitando os três oferecidos.

Pedro Raul foi vice-artilheiro do Brasileirão com 19 gols.

Pedro Raul tem 26 anos e disputou 50 jogos com a camisa do Goiás na temporada de 2022, marcou 26 gols e deu duas assistências. Além do time esmeraldino, já atuou por Botafogo-RJ, Atlético-GO, Cruzeiro-RS e Aimoré-RS. Fora do Brasil, defendeu o Vitória-POR, Juárez-MEX, além do Kashiwa Reysol.

A chegada de Pedro Raul coloca um ponto final na busca por um camisa 9, tratada como prioridade pelos dirigentes vascaínos, ainda mais após o fim de contrato de vários jogadores do setor ofensivo, casos de Raniel e Fábio Gomes.

O Vasco espera anunciar mais nomes ainda neste ano. O próximo tem tudo para ser o volante Patrick de Lucca, ex-Bahia. A contratação do jogador já está alinhada e deve ser definida nos próximos dias.