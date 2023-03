São Paulo, Vasco, Atlético-MG e Athletico-PR fundam o Movimento pela Integridade no Futebol

Atlético Mineiro, Athletico Paranaense, São Paulo e Vasco fundaram, nesta terça-feira, o Movimento pela Integridade do Futebol (MIF). A ideia do grupo é fomentar boas práticas de Compliance no futebol nacional, formando um cenário íntegro dentro e fora dos gramados.

O MIF é composto por pessoas dos departamentos jurídicos e do Compliance dos clubes fundadores, que já possuem estrutura e experiência na área em questão e buscam melhorar sua gestão. As bases que nortearam o trabalho do Movimento são o respeito, a governança, a transparência, a sustentabilidade, a ética, a integridade, a inclusão, a diversidade e ESG.

Movimento pela Integridade no Futebol



O São Paulo Futebol Clube, em parceria com o Atlético Mineiro, Athletico e Vasco, fundou o Movimento pela Integridade no Futebol, dedicado à difusão das práticas de compliance no futebol brasileiro.



🗞 Saiba mais: https://t.co/mlqylum2s5 pic.twitter.com/u5QT3DfXas — São Paulo FC (@SaoPauloFC) February 28, 2023

“O Movimento traz visibilidade ao Compliance no futebol, como uma ferramenta para promoção da integridade e do respeito, além auxiliar a tomada de decisões conscientes pela alta gestão dos clubes. É, ainda, uma forma de fomentarmos a ideia de que o futebol é um agente de transformação da sociedade e tem todos os clubes podem contribuir neste cenário”, explica Clarissa Arteiro, Coordenadora de Compliance do Vasco.

Primeira reunião do MIF aconteceu no último sábado no estádio do Morumbi, antes da partida do clube paulista pelo estadual Foto: FOTO MAURO HORITA /AGENCIA PAULISTAO

˜O movimento nasceu com uma agenda importante de debates e ações voltadas ao fortalecimento da integridade, não só nos nossos clubes, mas no futebol como um todo. A ideia é estimular os outros (clubes) a também constituírem as suas respectivas áreas de compliance, assim como mostrar os benefícios que isso traz para cada clube e, desta forma, colaborar não só para governança, gestão e integridade, mas para um ambiente de negócios relacionados ao futebol pautado na ética, na transparência e na sustentabilidade”, explicou Roberto Armelin, Diretor Jurídico e Compliance Officer do São Paulo Futebol Clube.

A fundação e a primeira reunião do Movimento pela Integridade no Futebol aconteceram no último sábado, no estádio do Morumbi. O Vasco foi representado por Clarissa Arteiro, Coordenadora de Compliance e Rafael Cabral, Gerente Jurídico, além de estarem presentes Roberto Armelin, Diretor Jurídico e Compliance Officer do São Paulo, Fernando Monfardini, Compliance Officer do Atlético Mineiro, Marla Georgia Palma, Compliance Officer do Athletico e Julia Serra de Godoy, representante do Comitê Brasileiro de Clubes.

Continua após a publicidade

A previsão é que os encontros do MIF acontecerão periodicamente nas cidades-sedes dos clubes, estando o MIF aberto à participação de profissionais dos demais Clubes do futebol brasileiro.