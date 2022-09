Vasco e 777 Partners concluem SAF e clube de São Januário já recebe R$ 120 milhões

O Vasco e a 777 Partners finalizaram, nesta sexta-feira, a transição de clube para SAF, com a assinatura do contrato final da venda de 70% das ações da companhia para a investidora e a transferência da primeira parcela dos recursos.

De acordo a transação, a 777 Partners investirá R$ 700 milhões na Vasco da Gama SAF e assumirá até o mesmo valor em dívidas do clube. o grupo americano transferiu R$ 120 milhões para a conta da SAF, dinheiro servirá para pagar salários desse mês.

Dirigentes do Vasco e da 777 Partners assinam venda de 70% da SAF Foto: João Pedro Isidro/ CRVG

“O grupo norte-americano efetivamente assumiu o controle societário da Vasco da Gama SAF, após cumprimento das condições estabelecidas no acordo de investimento vinculante celebrado entre as partes no dia 25 de junho de 2022, que foi aprovado sócios do Vasco reunidos em Assembleia Geral no dia 7 de agosto”, informou o Vasco, em comunicado em suas redes sociais.

As negociações tiveram início em fevereiro, com a assinatura do memorando de entendimento entre o presidente do Vasco Jorge Salgado e o sócio fundador da 777 Partners Josh Wander, e foram apreciadas pelos Conselho Deliberativo, de Beneméritos e Fiscal do clube, além de duas Assembleias Gerais Extraordinárias, tendo ampla aprovação dos sócios estatutários do clube, e foram concluídas com êxito.

Participaram da reunião de fechamento do negócio, pelo Vasco, o presidente Jorge Salgado, os vice-presidentes gerais Carlos Roberto Osório e Roberto Duque Estrada, o vice-presidente jurídico José Cândido Bulhões e o vice-presidente de finanças Adriano Mendes. Pela 777 Partners estiveram Don Dransfield, CEO do 777 Football Group, Nicolás Maya, gerente de operações, e Luiz Mello, CEO do Vasco da Gama SAF. O Vasco da Gama foi representado na operação pela KPMG e BMA Advogados e a 777 Partners pelo Campos Mello Advogados.

Apesar do tempo para a conclusão do rito, a empresa americana já vinha auxiliando o Vasco financeiramente, como quando antecipou um aporte de R$ 70 milhões. Até conseguir a aprovação, o clube passou por uma longa jornada e enfrentou até batalhas judiciais para concluir a venda.