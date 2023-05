Vasco é surpreendido e perde do Bahia em São Januário pelo Brasileirão

O Vasco conheceu a sua primeira derrota do Campeonato Brasileiro ao ser surpreendido pelo Bahia por 1 a 0 em pleno estádio São Januário, nesta segunda-feira, pela terceira rodada. O único gol da partida foi marcado por Thaciano.

Com o resultado, o Vasco terminou a rodada na nona posição, com quatro pontos, contra nove do líder Botafogo. O Bahia, que somou seus primeiros três pontos, ficou em 15º.

O Bahia precisou de dois minutos para criar grande oportunidade de gol. Vitor Jacaré recebeu na entrada da área e arriscou de esquerda. Léo Jardim deu um leve desvio e viu a bola bater na trave. O lance fez o Vasco acordar. Aos seis minutos, Alex Teixeira soltOU a bomba para defesa de Marcos Felipe. Foi aí que começou a reação do time carioca, que durou 25 minutos de muita pressão, só que a bola não quis entrar.

Quem se deu bem com isso foi o Bahia. Aos 43 minutos, em rápido contra-ataque, Thaciano acionou Cauly, que chutou em cima da defesa. A bola sobrou para Thaciano, que driblou o marcador e chutou para o gol.

O Bahia levou a vantagem para o intervalo e voltou para o segundo tempo recuado, marcando atrás da linha do meio de campo. Sem conseguir fazer a infiltração, o técnico Maurício Barbieri fez as cinco substituições, mas o time continuou sem responder.

A torcida, então, aumentou o som e não parou de cantar até o apito final. O Vasco foi para o abafa, empurrou o Bahia para o campo de defesa, mas não foi eficiente e acabou sendo derrotado em São Januário.

O Vasco volta a campo no sábado, às 21h, para encarar o Fluminense, no Maracanã, no Rio. No domingo, às 16h, o Bahia enfrenta o Coritiba, na Arena Fonte Nova, em Salvador (BA).

FICHA TÉCNICA

VASCO 0 X 1 BAHIA

VASCO - Léo Jardim; Puma Rodríguez, Robson Bambu, Léo e Lucas Piton; Andrey Santos (Rodrigo), Jair (Ryan), Marlon Gomes (Carabajal) e Alex Teixeira (Orellano); Gabriel Pec (Erick Marcus) e Pedro Raul. Técnico: Maurício Barbieri.

BAHIA - Marcos Felipe; David Duarte, Kanu e Rezende; Vitor Jacaré, Acevedo, Thaciano (Diego Rosa), Cauly (Yago Felipe) e Matheus Bahia (Jhoanner Chávez); Ademir (Biel) e Everaldo (Arthur Sales). Técnico: Renato Paiva.

GOL - Thaciano, aos 43 minutos do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Andrey Santos (Vasco); Acevedo, Ademir, Matheus Bahia e Vitor Jacaré (Bahia).

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP).

RENDA - R$ 1.044.516,00.

PÚBLICO - 19.223 torcedores.

LOCAL - São Januário, no Rio de Janeiro (RJ).