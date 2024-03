Edmundo desafia Romário no boxe e ator debocha: ‘Vai dar um sono... Dois velhos’; veja vídeo

E se os ex-companheiros de Vasco, Edmundo e Romário, se enfrentassem no boxe? Essa é a ideia que o antigo camisa 7 cruz-maltino lançou durante transmissão do jogo entre o time carioca e o Água Santa, no canal MundoED, no YouTube. Desafeto declarado do senador, Edmundo afirmou que o confronto com o Baixinho já teria ocorrido se dependesse dele. O ator Eri Johnson debochou da situação.

Edmundo e Romário foram companheiros de equipe no Vasco. Foto: Otavio Magalhães/AE

PUBLICIDADE Os participantes da transmissão aproveitaram o intervalo da partida, válida pela segunda fase da Copa do Brasil, para comentar sobre o embate entre Kleber Bambam e Acelino Popó Freitas durante o Fight Music Show 4. Na ocasião da luta, o ex-BBB perdeu para o tetracampeão das categorias superpena e leve por nocaute aos 36 segundos de embate. Ao ser questionado se conseguiria aguentar mais do que 36 segundos, Edmundo falou em tom bem-humorado que desafiaria Romário. “Quero lutar com o Romário, mas ele não quer”. O ator Eri Johnson, que também participou da live, não perdeu a chance de debochar. “Vai dar um sono... Dois velhos”, disse em tom humorado. O ator ainda brincou que ninguém iria assistir.

Polêmicas entre Edmundo e Romário

Os primeiros desentendimentos da dupla ocorreram quando eles ainda eram jogadores do Vasco. Ambos disputavam o posto de estrela do time e se alfinetavam com frequência. Certa vez, Edmundo criticou Romário por bater um pênalti que ele gostaria de ter batido. Ali, ele lançou o apelido de “príncipe” para o Baixinho e se referiu ao técnico Eurico como “rei”, debochando.

No ano 2000, Romário disparou uma frase emblemática que é relembrada até hoje após uma goleada de 4 a 1 no Olaria. “Agora a corte está toda feliz: o rei, o príncipe e o bobo”, se referindo a Edmundo como bobo da corte. A tensão entre os dois aumentos quando Edmundo perdeu a braçadeira de capitão para Romário. Na série documental lançada em 2023, “A mão de Eurico”, Romário culpa Edmundo pela derrota do Vasco na final do Mundial de 2000.

Nem sempre a relação dos jogadores foi ruim, a dupla já teve uma relação de amizade antes. Quando passaram a se enxergar e agir como concorrentes no mundo do futebol, a simpatia entre os dois estremeceu.