Vasco goleia o Trem-AP por 4 a 0 e avança à segunda fase da Copa do Brasil

O Vasco confirmou seu favoritismo e avançou à segunda fase da Copa do Brasil ao golear por 4 a 0 Trem-AP, nesta quinta-feira à noite, no estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF). Os gols foram anotados por Erick Marcus e Pedro Raul ainda no primeiro tempo e, depois, por Nenê, e Jair, de pênalti, no segundo.

Mas o placar poderia ter sido bem maior, dadas as chances perdidas nas finalizações. O cruzmaltino vai receber um prêmio de R$ 900 mil e aguarda o vencedor do jogo entre Tuntun-MA e ABC-RN.

Logo nos primeiros minutos ficou clara a diferença técnica entre os dois times. O Vasco era soberano, empurrava o Trem para dentro de sua área e criava boas chances. O primeiro gol saiu aos 12 minutos, numa jogada individual de Erick Marcus. O atacante, que vai completar 19 anos no dia 1º de março, desceu em diagonal e bateu cruzado sem chances de defesa para Redson. Este foi seu primeiro gol como profissional.

Lance da partida entre Trem (AP) e Vasco da Gama pela primeira rodada da Copa no Brasil no Estadio Nacional de Brasilia em 23 de fevereiro de 2023. Foto: Daniel RAMALHO/VASCO Foto: Daniel RAMALHO/VASCO

O segundo gol saiu aos 28 minutos, quando Lucas Piton foi até a linha de fundo e levantou. Pedro Raul ,de frente, colocou o peito na bola e confirmou o segundo gol do jogo. O Vasco seguiu criando chances e poderia até ir pra o intervalo com mais dois ou três gols.

No início do segundo tempo, a torcida não deixou o jogo esfriar. Logo começou a pedir por Nenê, o veterano meia de 41 anos, por enquanto no banco de reservas. Ele entrou aos 11 minutos no lugar de Alex Teixeira e quatro minutos depois marcou um golaço. Após escanteio, Nenê pegou a bola e girou perto da quina da grande área. Foi quando soltou uma bomba, a bola subiu, ganhou efeito, bateu no travessão e entrou. Um gol muito comemorado por Nenê e seus companheiros, aos 15 minutos.

Depois de perder muitas outras chances para ampliar o placar, o Vasco teve um pênalti a seu favor aos 48 minutos quando Doutor derrubou Jair por trás. Nenê queria bater, mas cedeu ao pedido de Jair que cobrou com perfeição, no ângulo, aos 49 minutos.

OUTROS CLASSIFICADOS - Em Ijuí (RS), o São Luiz venceu o Juventude, por 1 a 0, com gol de Édipo e, agora, vai pegar o Remo que eliminou Vitória-ES ao vencer por 1 a 0, com gol de Muriqui.

O Coritiba foi até a Arena da Floresta, no Acre, e venceu o Humaitá-AC, por 3 a 0, com gols de Alef Manga, Kaio Cesar e Robson. O time paranaense aguarda o vencedor do duelo entre Real Ariquemes-RO e Criciúma.

O Santos foi até o Serejão e venceu o Ceilândia, por 1 a 0, com gol de cabeça de Joaquim. Agora o time santista aguarda o vencedor de Iguatu-CE ou América-RN.

FICHA TÉCNICA

TREM-AP 0 X 4 VASCO

TREM-AP - Redson; Rafael Baiano (Gerson), Igor João, João Carlos e Sousa; Zé Lucas, Fábio Mucajá (Doutor) e Higo Calçoense (Léo Frazão); Kaikinha, Neto Tcholinha (Buiu) e Aldair (Valker). Técnico: Sandro Macapá.

VASCO - Léo Jardim; Puma Rodriguez (Paulinho), Miranda, Léo e Lucas Piton (Paulo Victor); Rodrigo, Jair e Alex Teixeira (Nenê); Gabriel Pec (Vinícius Paiva), Pedro Raul e Eric Marcus (Eguinaldo). Técnico: Maurício Barbieri.

GOLS - Erick Marcus, aos 12, e Pedro Raul, aos 28 minutos do primeiro tempo. Nenê, aos 25, e Jair, de pênalti, aos 49 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Sávio Pereira Sampaio

CARTÕS AMARELOS - Rafael Baiano e Zé Lucas (Trem-AP).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis

LOCAL - Estádio Mané Garrincha, em Brasília (DF).