Vasco inicia preparação para o Carioca e Pedro Raul é destaque em jogo-treino

O Vasco versão 2023 trabalhou neste sábado pela manhã e deu uma pequena amostra do que a torcida pode esperar para a temporada. O time comandado pelo técnico Maurício Barbieri venceu o jogo-treino diante do Nova Iguaçu por 3 a 1 e o destaque ficou por conta de Pedro Raul que deixou a sua marca nas redes adversárias.

O bom entrosamento do centroavante com o veterano Nenê foi a tônica da atividade. E foi numa bola parada de Nenê, que Pedro Raul conseguiu se livrar da marcação e, de cabeça, anotar o primeiro gol. Zé Santos e Eguinaldo completaram o placar para o time carioca que estreia no Estadual no próximo sábado, diante do Madureira.

Leia também São Paulo supera Guarani em jogo-treino na preparação para o Campeonato Paulista

O jogo-treino foi dividido em três períodos. Na primeira parte, que teve a duração de 45 minutos, Barbieri escalou o time que pensa ser titular para o início do Campeonato Carioca.

Maurício Barbieri esboçou o time titular do Vasco na estreia do Campeonato Carioca.

Sem querer perder tempo, o comandante vascaíno mandou a campo os seis jogadores contratados para esta temporada. Além de Pedro Raul, estiveram presentes os recém-chegados , Puma Rodríguez, Lucas Pitton, Patrick de Luca, Robson Bambu e ainda o lateral esquerdo Léo.

De acordo com o planejamento feito pela comissão técnica do clube, o Vasco deve iniciar o Campeonato Carioca com um time alternativo, já que a equipe principal deve ser usada para disputar alguns amistosos nos Estados Unidos.