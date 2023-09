Vasco marca no fim e deixa Santos e Bahia dentro da zona de rebaixamento do Brasileirão

O Vasco confirmou o bom momento no Brasileirão. Em partida isolada nesta segunda-feira, 25, o time carioca aproveitou o homem a mais em campo e venceu o América-MG, por 1 a 0, em Belo Horizonte. O resultado fez a equipe do Rio chegar aos 26 pontos e deixar a zona de rebaixamento após 15 rodadas. Além disso, o Santos caiu ainda mais para dentro da zona de rebaixamento e o Bahia, de Rogério Ceni, é o novo integrante do grupo do Z-4.

O bom momento do Vasco, que chegou aos 26 pontos e subiu para o 15º lugar, colocou o Santos ainda mais para dentro da zona de rebaixamento. Apesar da vitória fora de casa contra o Bahia, o time paulista acabou caindo mais uma posição na tabela de classificação com os cariocas vencendo a partida desta segunda-feira. Com 24 pontos em 24 jogos, a equipe paulista agora é a 18ª colocada..

Bahia x Santos - Campeonato Brasileiro Foto: Raul Barreta/Santos FC

No próximo domingo, 1, o Santos recebe o Vasco na Vila Belmiro em um duelo direto na luta contra o rebaixamento para a Série B. Caso consiga a vitória, o time paulista volta a respirar e deixa o Z-4 do Brasileirão.

Outro time que vive momentos complicados com a fase positiva do Vasco é o Bahia. Em seu primeiro ano como SAF na elite do futebol brasileiro, o time vive momentos delicados na tabela. Depois de um início ruim, o time de Salvador apostou na troca de técnico.

Rogério Ceni chegou para o lugar de Renato Paiva e conseguiu uma vitória em sua estreia, contra o Coritiba no sul do país. Contudo, na partida seguinte, a equipe de Salvador foi superada de virada pelo Santos e agora faz parte do grupo dos últimos quatro times do Brasileirão.