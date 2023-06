Vasco dispensa o técnico Mauricio Barbieri após mais um vexame em São Januário e ameaça de torcida

O voto de confiança da direção do Vasco ao técnico Maurício Barbieri durou somente dois jogos. O treinador, que era para ser demitido na goleada sofrida pelo Flamengo por 4 a 1, não resistiu a mais um vexame em São Januário e foi demitido nesta quinta-feira à noite após a derrota por 1 a 0 para o Goiás.

Há tempos que a torcida vascaína vinha exigindo a saída do treinador, em sua visão “fraco” para um time do quilate do Vasco. Mesmo assim, a diretoria bancou Barbieri, confiando em uma volta por cima com a parada de 11 dias para a Data Fifa e também pelo fato de o time ter dois rivais de menor expressão. Além do Goiás, tem o Cuiabá também em São Januário e a aposta era de somar seis pontos. Não deu certo.

Mauricio Barbieri deixa o comando do Vasco após cerca de sete meses de trabalho Foto: REUTERS/Diego Vara

A derrota para o Goiás por 1 a 0 foi o estopim para a demissão. A situação ficou insustentável e, para evitar mais atrito com os torcedores - eles se revoltaram ao fim da partida e queriam fazer novo quebra-quebra em São Januário -, a direção optou pela saída do comandante.

Não houve sequer entrevista coletiva pós-jogo em São Januário nesta quinta. O treinador se reuniu com os dirigentes ainda no vestiário e ouviu que não fazia mais parte dos planos. Barbieri deixa o Vasco com aproveitamento de 43,05% após seis meses na direção da equipe.

O treinador chegou no começo do ano para comandar a volta do time à elite, foi logo fracassando no Carioca e amargou sua primeira grande derrota em São Januário com queda na Copa do Brasil diante do ABC nos pênaltis.

No Brasileirão, após largar com 2 a 1 no Atlético-MG em pleno Mineirão e depois somar empate por 2 a 2 com o Palmeiras, o time saiu dos trilhos. Com seis derrotas seguidas, amarga a 19ª colocação com somente seis pontos em 11 jogos. Com Barbieri, foram 24 partidas, nove vitórias, quatro empates e 11 derrotas.