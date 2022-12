Vasco oficializa a contratação do zagueiro Léo, ex-São Paulo, e do volante De Lucca, ex-Bahia

O Vasco oficializou na noite desta quarta-feira seu terceiro reforço para 2023. Trata-se do zagueiro e lateral-esquerdo Léo, que estava no São Paulo e foi adquirido em definitivo. O contrato assinado com o clube carioca foi pelas próximas três temporadas.

“O Vasco da Gama acertou a contratação de mais um reforço para a temporada 2023. O zagueiro e lateral-esquerdo Léo, do São Paulo, é o terceiro reforço que se junta ao elenco comandado pelo técnico Maurício Barbieri. O vínculo do jogador com o Gigante da Colina vai até dezembro de 2025″, informou o clube.

Leia também Liga Forte Futebol aprova proposta de investimento apresentada pela XP

De Lucca é apresentado no CT Moacyr Barbosa do Vasco da Gama em 21 de dezembro de 2022.

Léo foi um pedido do técnico Maurício Barbieri e volta ao Rio após se destacar com a camisa do São Paulo. Carioca, o jogador de 26 anos começou a carreira na base do Fluminense e ainda teve passagens pelo Londrina e o Bahia antes de chegar ao Morumbi.

“No Tricolor Paulista, teve uma história longa, atuando por quatro temporadas e mais de 150 jogos. No Morumbi, passou a atuar também como zagueiro e foi importante na conquista do título paulista de 2021″, afirmou o Vasco.

Apesar de ser um jogador polivalente, Léo foi contratado para atuar como zagueiro, onde vinha se destacando sob o comando de Rogério Ceni. Para a esquerda o clube negocia com Lucas Piton, do Corinthians. Antes dele, o clube carioca já havia anunciado o atacante Pedro Raul e o volante De Lucca.

De Lucca assume a camisa número 5

O volante, ex-Bahia, recebeu a camisa 5, elogiou a torcida e garantiu que tem características para contribuir com o que o técnico Maurício Barbieri busca no clube para um 2023 positivo. “O Vasco é internacionalmente conhecido. Me sinto feliz por estar em um gigante como o Vasco. Acredito que, onde o Barbieri me utilizar no campo, vou me adaptar bem”, afirmou o volante, que pediu para ser chamado somente por De Lucca.

O reforço chegou esbanjando confiança e dizendo como pode ser útil. “Chegar no Vasco é gratificante, quero muito aproveitar essa oportunidade. O Barbieri tem as características que ele gosta do time dele. Acho que me encaixo muito bem nisso”, disse. “Tenho uma boa saída de bola, são características diferentes minhas e do Yuri. Acho que me encaixo bem nesse perfil do Barbieri e no que o Vasco busca agora.”

O jogador aproveitou para elogiar bastante a torcida. Quer ganhar apoio das arquibancadas nesta chegada para ter tranquilidade em campo. “Eu já enfrentei o Vasco algumas vezes em São Januário. No Brasileiro (Série B, com o Bahia), senti a energia da torcida. Quero contar com o apoio dela, quero estar no caldeirão e sentir esse apoio. É uma torcida gigante”, disse. E foi além nos elogios.

“Quando eu joguei contra, foi a torcida que eu mais fiquei alucinado em ver. Gostaria muito de contar com esse apoio do meu lado, então foi por isso que eu escolhi vir pra cá”, explicou o motivo de ter aceito a proposta.