Vasco recebe Sampaio Corrêa para sacramentar acesso à primeira divisão após dois anos na Série B

O Vasco está muito perto de voltar à elite do futebol brasileiro e depende apenas de si para conseguir o feito, dois anos depois de sua quarta queda à Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta quarta-feira, o time cruzmaltino joga em São Januário, no Rio, diante do Sampaio Corrêa, e precisa de uma vitória para sacramentar o acesso sem depender de nenhum outro resultado.

Há cinco jogos sem perder e único mandante invicto da competição, o Vasco chega para o duelo com 59 pontos, em terceiro lugar. O quinto colocado Ituano tem 54 e só pode chegar a 60. Com isso, o time carioca garante o acesso em caso de vitória, pois chegaria a 62 pontos. Se empatar, precisa torcer para que o adversário paulista não vença o Londrina.

Com o forte apelo da partida, o Vasco até cogitou a transferência para o Maracanã, mas decidiu manter o local. Como vem ocorrendo há vários jogos, a torcida esgotou rapidamente os ingressos, o que gerou até mesmo protestos de quem não conseguiu o bilhete. Essa situação é de preocupação da diretoria e também da 777 Partners, dona da SAF, que já vem estudando uma reforma para aumentar a capacidade de São Januário. O grupo americano também entrará na licitação do Maracanã.

Para o jogo decisivo, o técnico Jorginho não deve mexer muito no time que venceu o Criciúma, por 2 a 1, de virada. A grande dúvida é no meio-campo, com os experientes Alex Teixeira e Nenê, que vêm se alternando na titularidade. Nenê entrou bem no último jogo, fez o gol e há chance de recuperar a posição.

Jorginho garantiu que o time está totalmente focado em confirmar o retorno à elite. “Estamos completamente compenetrados para confirmar o que estamos fazendo. Desde que cheguei acreditava muito. Temos um grupo completamente comprometido, muito unido. Falta muito pouco para alcançar o objetivo e vamos jogar para isso.”

No lado do Sampaio Corrêa, o técnico Léo Condé não terá o goleiro Luiz Daniel, que sofreu uma pancada no rosto e foi vetado. Com isso, Matheus Inácio ganhará a vaga. Além disso, há duas dúvidas.

Na defesa, Paulo Sérgio se recuperou de lesão no joelho e briga com Joécio, que vinha o substituindo bem. No ataque, Nádson pode ser mantido, embora exista a chance de Lucas Araújo ou Eloir entrarem como volantes, deixando apenas dois homens na frente.

Apesar de reconhecer a dificuldade do duelo, Léo Condé demonstrou confiança em um bom resultado. “Jogo bem difícil, contra uma equipe tradicional, que é muito forte em sua casa, principalmente. Mas estamos trabalhando para tentar neutralizar os pontos fortes deles e buscar um bom resultado.”

O Sampaio Corrêa, com 52 pontos, tem chances apenas matemáticas de acesso. Mesmo que tudo desse certo, ainda seria necessário tirar uma diferença de nove gols para o Bahia, atual quarto colocado com 58 pontos.