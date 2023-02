Vasco usa titulares, domina Portuguesa da Ilha do Governador e desencanta no Carioca

Com a volta do time principal, o Vasco não teve problemas para vencer a primeira no Campeonato Carioca. Na noite desta quarta-feira, visitou a Portuguesa, no Estádio Luso Brasileiro, no Rio, e venceu por 2 a 0, em partida válida pela quarta rodada. Nenê e Gabriel Pec fizeram os gols, contrastando experiência e juventude do elenco vascaíno.

Com o resultado, o Vasco permanece invicto, já que vinha de dois empates, e ocupa a quinta posição, com cinco pontos. O time tem um jogo a menos, pois o clássico com o Botafogo, pela terceira rodada, foi adiado. A Portuguesa conheceu sua terceira derrota e continua com três pontos, em oitavo lugar.

Mesmo fora de casa, não demorou muito para o Vasco abrir o placar. E com direito a participação de um dos reforços. Lucas Piton foi acionado na esquerda e cruzou para a pequena área. Nenê apareceu quase na segunda trave, por trás da marcação, e tocou com categoria para marcar. Apesar disso, a Portuguesa não recuou totalmente e levou perigo, principalmente com Emerson Carioca.

Bastante acionado na esquerda, Lucas Piton continuou com cruzamentos perigosos e, em um deles, quase Gabriel Pec marcou, mas a bola foi para fora. Nos minutos finais, Nenê por pouco não marcou o segundo ao driblar o zagueiro na área e chutar cruzado, mas a defesa afastou o perigo. Camisa 9 e esperança de gols para a temporada, Pedro Raul também teve chance ao desviar cobrança de falta de Nenê, com perigo.

Na volta para o segundo tempo, o destaque foi Gabriel Pec, que teve duas chances. Em uma quase acertou o ângulo em chute da entrada da área e, na outra, chutou cruzado. A defesa afastou antes de a bola chegar em Pedro Raul.

Depois disso, ainda aos três minutos, ele marcou um belo gol. Após cobrança de lateral, Pedro Raul deu passe de primeira. Pec disparou em velocidade pela direita, invadiu a área e deu uma cavadinha. A bola bateu no travessão e na trave esquerda antes de entrar.

Com a vantagem e o time jogando bem, Maurício Barbieri aproveitou para fazer várias mudanças. O Vasco controlou bem a partida e só voltou a assustar nos minutos finais. Galarza, já nos acréscimos, completou cruzamento com chute de primeira, mas o goleiro João Lopes evitou o gol.

O próximo desafio vascaíno será diante do Volta Redonda, na segunda-feira, às 20h. A partida tem mando do Vasco, mas será realizada em Cariacica (ES). A Portuguesa joga um dia antes, no domingo, às 15h30, quando visita o Resende, no Estádio do Trabalhador.

FICHA TÉCNICA

PORTUGUESA DA ILHA DO GOVERNADOR 0 X 2 VASCO

PORTUGUESA DA ILHA DO GOVERNADOR - João Lopes; Joazi, Gerson (Lucas Santos), Fredson e Yuri; Charles, Fernandes (João Paulo) e Anderson Rosa (Cafu); Watson (Roney), Edson Cariús e Emerson Carioca (Romarinho). Técnico: Felipe Surian.

VASCO - Ivan; Puma Rodríguez, Robson, Léo e Lucas Piton (Paulo Victor); Zé Gabriel, Figueiredo (Galarza) e Nenê (Alex Teixeira); Gabriel Pec (Matheus Barbosa), Eguinaldo (Vinícius Paiva) e Pedro Raul. Técnico: Maurício Barbieri.

GOLS - Nenê, aos 13 minutos do primeiro tempo; Gabriel Pec, aos três do segundo.

ÁRBITRO - Paulo Renato Moreira da Silva Coelho.

CARTÕES AMARELOS - João Paulo e Cafu (Portuguesa).

RENDA - R$120.525,00.

PÚBLICO - 3.600 pagantes (3.900 presentes).

LOCAL - Estádio Luso Brasileiro, no Rio.