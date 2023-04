Vasco posta vídeo de Páscoa e homem com fuzil e camisa de organizada do Flamengo aparece nas imagens

Vestido com uma camisa de torcida organizada do Flamengo e carregando um fuzil, um homem foi visto em um vídeo em meio às crianças na distribuição de bombons, na Páscoa do Vasco. O vídeo foi publicado pelo clube em seus canais em redes sociais. O evento aconteceu na Cidade de Deus.

Pelas imagens, é possível ver os jogadores cercados de crianças, distribuindo caixas de bombons numa boa ação. Em certo momento, aparece o homem com uma camiseta da Torcida Jovem do Flamengo, popularmente conhecida como “Jovem Fla”.

Homem com fuzil e camisa da 'Jovem Fla' foi flagrado em vídeo de Páscoa do Vasco Foto: Reprodução/Vasco TV

A distribuição de caixas de bombons do Vasco aconteceu na Cidade de Deus e na comunidade da Barreira, ao lado da sede de São Januário. Depois que o vídeo viralizou na redes, o Vasco tirou a publicação do ar. Procurado pela reportagem, o Vasco informou que não iria se manifestar sobre o assunto.