Vasco x Água Santa: onde assistir, horário e escalação das equipes

Embalado pela classificação às semifinais do Campeonato Carioca, o time cruzmaltino vem de quatro vitórias seguidas e defende invencibilidade de sete jogos. Trata-se da melhor sequência sob o comando de Ramón Díaz, que chegou ao clube em julho do ano passado. Na Copa do Brasil, a equipe estreou com vitória por 3 a 1 sobre o Marcílio Dias.

A aposta cruzmaltina para eliminar o Água Santa, que no final de semana busca vaga nas quartas de final do Paulistão, é na parceria entre o francês Payet e o argentino Vegetti. O meia tem dois gols e quatro assistências, enquanto o centroavante marcou cinco vezes na temporada.