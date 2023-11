Vasco x América-MG: onde assistir, horário e escalação das equipes

Motivado por conquistar duas vitórias seguidas - diante de Cuiabá (2 a 0) e Botafogo (1 a 0) e focado em manter a boa fase para continuar fora da zona de rebaixamento, o Vasco tem mais uma decisão pela frente. Em casa, no estádio São Januário, no Rio de Janeiro, recebe o já rebaixado América-MG, às 18h30, deste domingo pela 34ª rodada.

O Vasco, mesmo não entrando em campo no meio de semana devido ao adiamento do jogo contra o Cruzeiro, com 37 pontos seguiu fora da zona da degola, mas ainda ameaçado por Goiás, Cruzeiro e Bahia.

O técnico Ramón Diaz não terá o atacante Erick Marcus, que apesar de ter sido julgado e absolvido pelo STJD pela expulsão contra o Internacional, ao lado do meia Paulinho, não deve atuar por conta de uma lesão muscular. Quem deve ficar com a vaga é o meia-atacante francês Payet, que atuará no ataque ao lado de Gabriel Pec e Vigetti.

Também na frente, Rossi está recuperado de uma lesão muscular que o afastou desde a partida contra o Fortaleza. Ele volta a ser opção e deve começar no banco de reservas.

O América-MG não tem mais chances matemáticas de se salvar após a derrota para o Coritiba, no meio de semana, por 3 a 0, e segue na lanterna com 21 pontos. A semana foi tensa e culminou, quinta-feira, com a demissão do técnico Fabián Bustos. O time será comandado pelo auxiliar permanente Diogo Giacomini.

O time mineiro terá a volta do meia Alê, que cumpriu suspensão na rodada passada. Rodriguinho, que sofreu traumatismo crânio-encefálico no clássico contra o Atlético-MG, é dúvida. No mais, algumas apostas podem aparecer e jogadores que vem tendo poucas chances, podem ser utilizados.

Vasco e América-MG se enfrentam em São Januário. Foto: Arte/Estadão

VASCO x AMÉRICA-MG: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO:

LOCAL : Rio de Janeiro.

: Rio de Janeiro. ESTÁDIO : São Januário.

: São Januário. DATA : 12/11/2023.

: 12/11/2023. HORÁRIO: 18h30 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR VASCO x AMÉRICA-MG AO VIVO:

Premiere (TV fechada).

ESCALAÇÕES DE VASCO E AMÉRICA-MG:

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Medel e Lucas Piton; Zé Gabriel, Paulinho e Praxedes; Gabriel Pec, Payet e Vegetti. Técnico : Ramón Diaz.

- Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Medel e Lucas Piton; Zé Gabriel, Paulinho e Praxedes; Gabriel Pec, Payet e Vegetti. : Ramón Diaz. AMÉRICA-MG - Jori; Mateus Henrique, Ricardo Silva, Danilo Avelar e Marlon; Emmanuel Martínez, Juninho, Alê e Benítez; Felipe Azevedo e Mastriani. Técnico: Diogo Giacomini.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE VASCO E AMÉRICA-MG:

