Vasco x Athletico-PR: onde assistir, horário e escalação das equipes

Vasco e Athletico-PR se enfrentam neste domingo, 23, às 18h30 (horário de Brasília) em jogo válido pela 16ª rodada do Brasileirão, no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro. O cruz-maltino precisa vencer para deixar a lanterna do campeonato. Já o Furacão espera chegar à zona de classificação para a Libertadores. por determinação do STJD, a partida será realizada de portões fechados, sem público.

O time carioca teve duas semanas livres para treinar, porque o confronto da rodada anterior, contra o América-MG, foi adiado. O argentino Ramón Díaz vai estrear no comando do Vasco e precisa reverter o desempenho de apenas duas vitórias em 14 jogos. O zagueiro Léo sentiu incômodo muscular e é dúvida. Figueiredo deve jogar como centroavante.

O Furacão não terá Thiago Heleno, que recebeu o terceiro cartão amarelo na vitória diante do Bahia, na Ligga Arena, na última rodada. Matheus Felipe deve fechar a dupla de zagueiros com Zé Ivaldo.

Foto: Arte (Estadão)

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL : Rio de Janeiro (RJ).

: Rio de Janeiro (RJ). ESTÁDIO : São Januário

: São Januário DATA : 23/07/2023 (domingo).

: 23/07/2023 (domingo). HORÁRIO: 18h30 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

SporTV (TV fechada)

Premiere (pay-per-view)

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

VASCO : Léo Jardim, Puma, Miranda, Zé Vitor (Léo), Lucas Piton, Medel, Zé Gabriel, Jair, Orellano, Gabriel Pec e Figueiredo. Técnico: Ramón Diaz.

: Léo Jardim, Puma, Miranda, Zé Vitor (Léo), Lucas Piton, Medel, Zé Gabriel, Jair, Orellano, Gabriel Pec e Figueiredo. Ramón Diaz. ATHLETICO-PR: Bento; Khellven, Zé Ivaldo, Matheus Felipe e Esquivel; Fernandinho, Erick, Vitor Bueno e Christian (Vidal); Vitor Roque e Canobbio. Técnico: Wesley Carvalho.

