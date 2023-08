Vasco x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações das equipes

O Vasco recebe o Atlético-MG neste domingo, 20, no Maracanã, no Rio de Janeiro, pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time carioca ainda não contará com o principal reforço do ano, o francês Payet, para tentar pontuar em casa. Do outro lado, os mineiros precisam da vitória para se aproximar do G-6.

Ramón Diaz não poderá contar com o atacante Orellano. O argentino está suspenso. Serginho, Alex Teixeira, Erick Marcus e Rossi são opções para a ponta. No meio, Praxedes retorna e fica à disposição do treinador. Payet ainda faz condicionamento físico e, por enquanto, não está sequer inscrito no Brasileirão.

Do outro lado, o Atlético-MG pode não ter Felipão. O técnico levou gancho de dois jogos depois de reclamações contra a arbitragem após a derrota para o Grêmio. O clube pediu efeito suspensivo, o que poderia garantir Felipão na casamata neste domingo. Porém, a decisão não foi comunicada ainda. Outro desfalque é o atacante Pavón, que cumpre suspensão por acumular cartões amarelos.

O jogo será no Maracanã depois de muita discussão. As diretorias de Flamengo e Fluminense afirmavam que a realização da partida seria prejudicial ao gramado do estádio, já que não estava planejada para ocorrer lá. Depois de diferentes decisões, o Vasco conseguiu manter o jogo lá. Foi a terceira vez que o clube precisou entrar na Justiça para conseguir jogar no Maracanã.

Foto: Arte (Estadão)

LOCAL, DATA, HORÁRIO

LOCAL : Rio de Janeiro.

: Rio de Janeiro. ESTÁDIO : Maracanã.

: Maracanã. DATA : 20/08/2023.

: 20/08/2023. HORÁRIO: 11h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Premiere (Pay-per-view).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

VASCO : Léo Jardim, Robson, Medel, Léo, Piton, Zé Gabriel, Paulinho, Praxedes, Rossi (Serginho ou Erick Marcus), Pec e Vegetti. Técnico : Ramón Diaz.

: Léo Jardim, Robson, Medel, Léo, Piton, Zé Gabriel, Paulinho, Praxedes, Rossi (Serginho ou Erick Marcus), Pec e Vegetti. : Ramón Diaz. ATLÉTICO-MG: Everson; Saravia, Lemos, Jemerson e Arana; Battaglia, Otávio, Igor Gomes e Patrick (Pedrinho); Paulinho e Hulk. Técnico: Felipão.

