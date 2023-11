Vasco x Corinthians: onde assistir, horário e escalação das equipes

A derrota para o Bahia por 5 a 1 na última sexta-feira, dia 24, prejudicou o Corinthians no Brasileirão. Com 44 pontos, a equipe de Mano Menezes ainda corre risco de ser rebaixada nesta temporada. Na 14ª colocação, apenas três pontos separam o clube do primeiro time no Z-4, o Bahia, com 41. Nesta terça-feira, dia 28, a equipe encara o Vasco, em São Januário, a partir das 21h30 (de Brasília), para salvar sua temporada e evitar uma reedição de 2007, quando caiu. O clube já tem presidente novo, Augusto Melo, mas ele só assumirá em janeiro.

Naquele ano de 2007, o Corinthians chegou à penúltima rodada do Nacional precisando apenas de uma vitória simples para evitar o primeiro rebaixamento de sua história. No Estádio do Pacaembu, a equipe, à época treinada por Nelsinho Baptista, enfrentou o Vasco, mas saiu derrotada por 1 a 0, com gol de Alan Kardec. O resultado fez com que o time chegasse à última rodada com um ponto de vantagem para o Goiás, mas precisando de um tropeço do rival ou de um triunfo diante do Grêmio, em Porto Alegre – cenários que não ocorreram.

Em 2023, o cenário tem semelhanças. Caso perca, o Corinthians pode terminar a rodada no Z-4, isso se Bahia e Santos vencerem seus jogos, e se complicar na reta final do Campeonato Brasileiro. O Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) aponta que o time alvinegro tem, antes do início da 36ª rodada, 7% de riscos de disputar a Série B. Em caso de vitória, o Corinthians praticamente se garante na elite.

A diferença, entre 2007 e 2023, além do palco do confronto é que neste ano o Vasco também luta contra o rebaixamento. Com Ramón Díaz na maior parte do segundo turno, o time saltou da 18ª colocação para a 15ª e, a partir de agora, depende apenas de si para permanecer na Série A. Em caso de vitória, ultrapassa inclusive o Corinthians na tabela do Brasileirão.

Vasco e Corinthians se enfrentam nesta terça-feira pelo Brasileirão. Foto: Arte/Estadão

A três rodadas do fim, a equipe cruz-maltina vive seu melhor momento no ano: com três vitórias e três empates, o time de Ramón Díaz não sabe o que é perder há seis jogos e vive sua maior sequência invicta na temporada 2023. Apesar disso, contará com uma série de desfalques na defesa: com Maicon, Léo e Robson Bambu suspensos, o treinador escalará Capasso como titular.

NOVO COMANDO

O Corinthians chega para o duelo decisivo na temporada após um fim de semana conturbado no Parque São Jorge. Além da eleição que definiu Augusto Melo como presidente do clube para o triênio 2024-2026, a goleada sofrida para o Bahia gerou uma crise no elenco com a torcida. Foi apenas a segunda derrota de Mano no Brasileirão desde que ele retornou ao Corinthians, mas foi o maior revés sofrido pela equipe em seus domínios – igualou o resultado contra o Flamengo, em 2020, também pelo Brasileirão.

“Não salvamos nada num jogo como esse. Começamos com a ideia de jogo escolhida pelo treinador, que não se sustentou nem se justificou, teve de ser trocada com 20 minutos. Temos de pedir desculpas. Nunca passei por isso, uma goleada dentro de casa como treinador. Foi muito doloroso para a gente, mas nunca tivemos condição de entregar algo melhor no jogo”, afirmou Mano, em entrevista coletiva após a partida.

Além da crise interna, o time terá cinco desfalques no Rio. Gil (suspenso), Fausto Vera, Roni, Gustavo Mosquito e Matías Rojas não poderão reforçar a equipe – os quatro se recuperam de lesões.

VASCO X CORINTHIANS: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO

LOCAL : Rio de Janeiro (RJ).

: Rio de Janeiro (RJ). ESTÁDIO : São Januário.

: São Januário. DATA : 28/11/2023 (terça-feira).

: 28/11/2023 (terça-feira). HORÁRIO: 21h30 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR VASCO X CORINTHIANS AO VIVO

SporTV (TV fechada).

Premiere (pay per view).

ESCALAÇÕES DE VASCO E CORINTHIANS

VASCO : Léo Jardim; Paulo Henrique, Capasso, Medel e Lucas Piton; Zé Gabriel, Jair e Paulinho; Rossi, Gabriel Pec e Vegetti. Técnico : Ramón Díaz.

: Léo Jardim; Paulo Henrique, Capasso, Medel e Lucas Piton; Zé Gabriel, Jair e Paulinho; Rossi, Gabriel Pec e Vegetti. : Ramón Díaz. CORINTHIANS: Cássio; Fagner, Bruno Méndez, Lucas Veríssimo e Matheus Bidu; Maycon, Gabriel Moscardo, Giuliano e Renato Augusto; Romero e Yuri Alberto. Técnico: Mano Menezes.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE VASCO E CORINTHIANS