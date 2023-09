Vasco x Coritiba: onde assistir, horário e escalação das equipes

Coritiba e Vasco se enfrentam nesta quinta-feira pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 19h horas, em São Januário, no Rio. Trata-se de um duelo que opõe dois times que brigam contra a queda à segunda divisão.

O Vasco tem mostrado ser capaz de reagir, tanto que ganhou o último clássico com o Fluminense. Mas ainda precisa engatar uma sequência maior de triunfos para deixar a zona de rebaixamento. Hoje, soma 20 pontos e está na 18ª colocação. O Coritiba está afundado na lanterna da competição. Com 14 pontos, parece não ter forças para escapar do rebaixamento.

VASCO X CORITIBA

DATA : 21/09/2023 (quinta-feira).

: 21/09/2023 (quinta-feira). HORÁRIO : 19h.

: 19h. ESTÁDIO : São Januário.

: São Januário. LOCAL: Rio de Janeiro.

Vasco e Coritiba duelam no Rio Foto: Arte/Estadão

ONDE ASSISTIR

Premiere.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

CORITIBA - Gabriel; Natanael, Kuscevic, Dombroski e Jamerson; Sebástian Gómez, Bianqui (Samaris) e Marcelino Moreno; Kaio César (Jesé Rodríguez), Slimani e Robson. Técnico: Thiago Kosloski.

Gabriel; Natanael, Kuscevic, Dombroski e Jamerson; Sebástian Gómez, Bianqui (Samaris) e Marcelino Moreno; Kaio César (Jesé Rodríguez), Slimani e Robson. Thiago Kosloski. VASCO - Léo Jardim; Puma Rodríguez, Maicon, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel, Praxedes, Paulinho e Marlon Gomes (Payet); Vegetti e Rossi. Técnico: Ramón Diaz.

ÚLTIMOS RESULTADOS