Vasco x Cruzeiro: onde assistir, horário e escalação das equipes

Vasco e Cruzeiro se enfrentam neste sábado, em São Januário, às 16h, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ainda sem técnico, o time carioca vive má fase e luta para sair da zona de rebaixamento. A equipe mineira quer voltar a vencer para se aproximar o G6 da competição. A partida será disputada com os portões fechados por casa da punição do STJD pela confusão nas arquibancadas após o jogo contra o Goiás.

Na 18ª colocação, o Vasco soma apenas nove pontos e venceu apenas dois jogos no Brasileirão. A partida deste domingo deve marcar as estreias do zagueiro Maicon, ex-Santos, e Serginho, que estava no futebol da Turquia. Já o Cruzeiro está em 12º, com 18 pontos, e deve ter Neris e Kaiki entram nas vagas dos suspensos Lucas Oliveira e Marlon. O líder da campeonato é o Botafogo, com 33 pontos.

Vasco e Cruzeiro se enfrentam em São Januário pelo Brasileirão. Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: Rio de Janeiro, RJ.

ESTÁDIO: São Januário.

DATA: 8 de julho de 2023.

HORÁRIO: 16h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Premiere

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

VASCO : Léo Jardim, Pumita, Maicon, Capasso, Léo, Mateus Carvalho, Marlon Gomes, Gabriel Pec, Orellano, Erick Marcus e Serginho. Técnico : William Batista (interino).

: Léo Jardim, Pumita, Maicon, Capasso, Léo, Mateus Carvalho, Marlon Gomes, Gabriel Pec, Orellano, Erick Marcus e Serginho. : William Batista (interino). CRUZEIRO: Rafael Cabral; William, Neris, Luciano Castán e Kaiki; Matheus Jussa, Filipe Machado e Mateus Vital; Bruno Rodrigues, Wesley e Stênio (Gilberto). Técnico: Pepa.

ÚLTIMOS RESULTADOS