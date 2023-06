Com gol do volante Jair, de pênalti, o Vasco quebrou uma série de dez jogos sem vencer no Brasileirão, ao derrotar o Cuiabá por 1 a 0, na noite desta segunda-feira, no encerramento da 12ª rodada, no estádio Luso-Brasileiro, que não contou com a presença dos torcedores.