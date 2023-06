Vasco x Cuiabá: onde assistir, horário e escalação das equipes

Vasco e Cuiabá se enfrentam nesta segunda-feira, às 21h (horário de Brasília), em jogo válido pela décima segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto ocorre no Estádio Luso-Brasileiro, no Rio de Janeiro. Após protestos violentos da torcida vascaína, o clube carioca foi proibido de receber jogos em São Januário.

Após a demissão de Maurício Barbieri, o clube cruz-maltino está em penúltimo lugar e busca se recuperar no Brasileirão e fugir da zona de rebaixamento. O Cuiabá está em uma situação um pouco melhor, sendo o décimo quinto colocado, mas encara o jogo como um confronto direto pela permanência na Série A.

Vasco e Cuiabá se enfrentam nesta segunda-feira, no Luso-Brasileiro, pela 12ª rodada do Brasileirão. Foto: Arte/Estadão

Local, data e horário

LOCAL : Ilha do Governador, Rio de Janeiro.

: Ilha do Governador, Rio de Janeiro. ESTÁDIO : Luso-Brasileiro.

: Luso-Brasileiro. DATA : 26 de junho de 2023.

: 26 de junho de 2023. HORÁRIO: 21:00 (de Brasília).

Onde assistir

SporTV (TV fechada)

Premiere (TV fechada)

Escalações prováveis

VASCO : Léo Jardim; Puma Rodríguez, Robson Bambu, Léo, Lucas Piton; Zé Gabriel, Mateus Carvalho, Jair, Marlon Gomes; Alex Teixeira e Rayan. Técnico : William Batista (interino).

: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Robson Bambu, Léo, Lucas Piton; Zé Gabriel, Mateus Carvalho, Jair, Marlon Gomes; Alex Teixeira e Rayan. : William Batista (interino). CUIABÁ: Walter; PK, Marllon, Alan Empereur e Rikelme; Filipe Augusto, Fernando Sobral e Denilson; Jonathan Cafú, Wellington Silva e Deyverson. Técnico: António Oliveira.

Arbitragem

Árbitro : Rafael Rodrigo Klein (RS)

: Rafael Rodrigo Klein (RS) Assistente 1 : Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE-FIFA)

: Nailton Junior de Sousa Oliveira (CE-FIFA) Assistente 2 : Maira Mastella Moreira (RS)

: Maira Mastella Moreira (RS) Árbitro de vídeo (VAR): Thiago Duarte Peixoto (SP)

Últimos resultados