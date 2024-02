O primeiro clássico do Campeonato Carioca vai contar com casa cheia. Vasco e Flamengo se enfrentam neste domingo, às 19 horas (horário de Brasília), no Maracanã, pela sexta rodada da Taça Guanabara com o apoio maciço de suas torcidas e a previsão é de um público superior a 50 mil pessoas.

A partida contará com VAR, porque a Federação Carioca (FERJ) decidiu usar a tecnologia nos jogos envolvendo os quatro grandes após reclamações da diretoria do Vasco. Com isso a direção da entidade convocou os dirigentes dos dois clubes para, em comum acordo, escolher o árbitro. O nome aceito foi de Wagner Nascimento Magalhães. O executivo Alexandre Mattos e o supervisor Clauber Rocha representaram o cruzmaltino, enquanto Bruno Spinel, executivo, e Cacau Cotta, diretor de relações externas, representaram o Flamengo. O presidente Rodolfo Landim chegou atrasado ao encontro.

Vasco x Flamengo: onde assistir, horário e escalação das equipes Foto: Arte/Estadão

Os rivais, no histórico, duelaram 401 vezes. Os vascaínos triunfaram em 132 ocasiões e os flamenguistas 158. O empate prevaleceu em 111 jogos. No último deles, em 22 de outubro, pelo Brasileirão, o Flamengo venceu por 1 a 0 com gol de Gerson.

Na última rodada, o Vasco poupou alguns titulares e foi derrotado pelo Nova Iguaçu por 2 a 0. Antes conseguiu duas vitórias e dois empates, somando oito pontos fora do G-4, em sétimo lugar.

Para montar a escalação, o técnico Ramón Díaz terá a volta do volante Jair, que cumpriu suspensão após expulsão polêmica. Ele deve ficar como opção no banco de reservas, com o meio-campo sendo formado por Zé Gabriel, Praxedes e o francês Payet, que vem se destacando neste início de temporada. Isso é importante já que o time sofreu uma baixa importante no setor após lesão do meia Paulinho.

O auxiliar Emiliano Díaz disse que o jogo é de ‘vida ou morte’ e projeta um Vasco sólido. “Clássico a gente tem que jogar como vida ou morte. Vamos jogar com tudo o que a gente tem. Estamos em preparação e queremos que o Vasco seja sólido. Não queremos repetir os erros do ano passado. Vamos com o que planejamos”, garantiu.

Já o Flamengo, com força máxima, triunfou sobre o Sampaio Corrêa pela contagem de 2 a 0, gols da dupla Bruno Henrique e Gabriel Barbosa. O jogo aconteceu no Mangueirão, em Belém. Tite gostou da postura da equipe, que não sofreu sustos no sistema defensivo e se mostrou infalível no ataque. O time está embalado.

Ainda invicto, o Flamengo vem de vitória diante do Sampaio Corrêa, por 2 a 0, atuando com boa parte dos titulares. O time está fora do G-4 com oito pontos, mas tem um jogo a menos porque não pegou o Volta Redonda, pela terceira rodada. Este jogo foi adiado para 10 de fevereiro.

O Flamengo, comandado por Tite, terá à disposição os jogadores que começaram na última rodada. Mesmo sendo destaque no ataque, Bruno Henrique e Gabriel Barbosa devem voltar ao banco para as entradas de Everton Cebolinha e Pedro, que foram poupados. O zagueiro Fabrício Bruno também volta na zaga no lugar de David Luiz para formar a dupla com Léo Pereira e Varela reaparece na lateral-direita na vaga de Wesley.

Por outro lado, o lateral-esquerdo uruguaio Matias Viña ainda não vai estrear. Recuperado de lesão no joelho, participou apenas de parte das atividades e ainda não foi totalmente regularizado.