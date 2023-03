Vasco x Flamengo: onde assistir, horário e escalação das equipes

Após o primeiro jogo terminar com uma vitória do rubro-negro por 3 a 2, Vasco e Flamengo voltam a se enfrentar pelas semifinais do Campeonato Carioca neste domingo, 19, para determinar quem será o adversário do Fluminense, o primeiro finalista já definido.

O cruzmaltino, de Maurício Barbieri, precisa de uma vitória simples, por qualquer placar de diferença, para avançar, já que fez melhor campanha na fase classificatória. Para a equipe de Vítor Pereira, o empate já é o suficiente.

Ambos os clubes entram pressionados por um bom resultado no duelo, o Flamengo busca seu primeiro título em 2023 após perder em três competições no ano - Mundial de Clubes, Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana; já o Vasco sofreu um baque na Copa do Brasil e caiu precocemente ao perder para o ABC na segunda fase.

Vasco x Flamengo: onde assistir e escalações. Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL : Rio de Janeiro, RJ.

: Rio de Janeiro, RJ. ESTÁDIO : Maracanã (RJ).

: Maracanã (RJ). DATA : 19 de março de 2023.

: 19 de março de 2023. HORÁRIO: 18:00 (de Brasília).

ONDE ASSISTIR

A CazéTV terá exclusividade na transmissão e estará ao vivo tanto no YouTube quanto na Twitch.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

VASCO: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Capasso, Léo e Lucas Piton; Andrey Santos, Jair, Gabriel Pec, Alex Teixeira e Marlon Gomes; Pedro Raul. Técnico: Maurício Barbieri.

FLAMENGO: Santos, Fabrício Bruno, Rodrigo Caio, Léo Pereira; Everton Cebolinha, Vidal (Thiago Maia), Gerson, Arrascaeta (Everton Ribeiro) e Ayrton Lucas; Gabigol e Pedro. Técnico: Vítor Pereira.

ARBITRAGEM

ÁRBITRO : Bruno Arleu de Araújo.

: Bruno Arleu de Araújo. ASSISTENTE 1 : Luiz Cláudio Regazone.

: Luiz Cláudio Regazone. ASSISTENTE 2 : Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha.

: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha. ÁRBITRO DE VÍDEO: Rodrigo Carvalhaes de Miranda.

ÚLTIMOS RESULTADOS

