Vasco x Fluminense no Brasileirão: onde assistir ao vivo e escalação

Vasco e Fluminense protagonizam neste sábado, 10, um clássico carioca válido pela 22ª segunda rodada do Campeonato Brasileiro. A partida acontecerá no Estádio Nilton Santos, casa do Botafogo, já que a Polícia Militar do Rio de Janeiro informou que não conseguiria garantir segurança aos torcedores caso o jogo fosse em São Januário. A bola rola às 21h30.

Do lado alvinegro, atual 11º colocado com 24 pontos, o técnico Rafael Paiva tentará manter a invencibilidade que tem como mandante, três vitórias e dois empates. No time titular, há dúvidas sobre a entrada, ou não de Lucas Piton na lateral. Caso não tenha condições físicas, Victor Luís será o substituto. Na zaga, João Victor volta a ser relacionado, mas deve começar no banco porque volta de lesão.

Já o técnico Mano Menezes não terá à disposição Kevin Serna, que sentiu incômodo muscular e desfalca a equipe. Na sua vaga no ataque, Keno deve ser o escolhido para o onze inicial. No meio, Facundo Bernal já teve liberação de documentos e também pode pintar entre os relacionados. O tricolor carioca tenta manter a boa fase pensando em sair da zona de rebaixamento. É o atual 17º colocado com 20 pontos conquistado.

VASCO X FLUMINENSE: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO CAMPEONATO BRASILEIRO

Data: 10/08/2024

10/08/2024 Horário: 21h30 (horário de Brasília)

21h30 (horário de Brasília) Local: Estádio Nilton Santos, Rio de Janeiro

ONDE ASSISTIR VASCO X FLUMINENSE AO VIVO

Premiere (streaming)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO VASCO

Vasco: Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo, Lucas Piton (Victor Luís), Sforza, Hugo Moura, Mateus Carvalho, Payet, Adson e Vegetti. Técnico: Rafael Paiva.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO FLUMINENSE

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos e Diogo Barbosa; Martinelli, André, Árias, Ganso e Serna; Kauã Elias. Técnico: Mano Menezes.

