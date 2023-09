Vasco x Fluminense: onde assistir, horário e escalações das equipes

Vasco e Fluminense se enfrentam neste sábado, às 16h (horário de Brasília), em partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Por causa da interdição de São Januário e de o Maracanã receber a final da Copa do Brasil entre Flamengo x São Paulo neste domingo, o clássico será disputado no estádio Nilton Santos, casa do Botafogo. A partida terá transmissão do canal Premiere (pay-per-view).

O Vasco busca uma vitória para aumentar as suas chances de sair da zona de rebaixamento. A equipe cruz-maltina está em 18º, com 17 pontos, a oito do Goiás, primeiro fora do Z-4. O Fluminense, por sua vez, está com a cabeça focada nas semifinais da Copa Libertadores, mas precisa de um resultado positivo para não se afastar do G-4. O time das Laranjeiras, que já conta com o retorno de Fernando Diniz após os jogos da seleção brasileira, é o sexto colocado, com 38 pontos.

LOCAL, DATA E HORÁRIO

LOCAL: Rio de Janeiro (RJ).

ESTÁDIO: Nilton Santos (Engenhão).

DATA: 16/09/2023 (sexta-feira).

HORÁRIO: 16h (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR

Premiere (pay-per-view);

O Estadão acompanha a partida em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

VASCO : Léo Jardim, Puma, Maicon, Léo, Lucas Piton, Zé Gabriel, Praxedes, Paulinho, Rossi, Sebastián (Alex Teixeira ou Serginho) e Vegetti. Técnico : Ramon Díaz.

: Léo Jardim, Puma, Maicon, Léo, Lucas Piton, Zé Gabriel, Praxedes, Paulinho, Rossi, Sebastián (Alex Teixeira ou Serginho) e Vegetti. : Ramon Díaz. FLUMINENSE: Fábio; Guga, Nino, Felipe Melo e Marcelo; André, Alexsander; Arias, Keno, John Kennedy e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

ÚLTIMOS RESULTADOS