Vasco x Fortaleza: onde assistir, horário e escalação das equipes

Após dez dias de descanso por causa da Data Fifa, Vasco e Fortaleza voltam a campo nesta quarta-feira, às 21h30, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Embora tenha melhorado de situação, o time carioca segue bem ameaçado pelo rebaixamento e buscará com São Januário, no Rio, mais uma vez cheio, já que os ingressos se esgotaram em quatro horas na sexta-feira.

O adversário cearense, por outro lado, briga por uma vaga na Copa Libertadores da América enquanto planeja a disputa da final da Copa Sul-Americana, que acontece no dia 28 de outubro, diante da LDU, em Maldonado, no Uruguai.

VASCO X FORTALEZA: QUANDO É, HORÁRIO E LOCAL

DATA : 18/10 (quarta-feira).

: 18/10 (quarta-feira). HORÁRIO : 21h30.

: 21h30. LOCAL: Estádio São Januário, no Rio.

Vasco e Fortaleza medem forças nesta quarta-feira. Foto: Arte/ Estadão

ONDE ASSISTIR VASCO x FORTALEZA AO VIVO

Globo (Todo o Brasil, exceto SP, GO, AL, MT, MS, TO, PR, RS e BA).

Premiere.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE VASCO E FORTALEZA

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel, Praxedes e Payet; Marlon Gomes, Gabriel Pec e Vegetti. Técnico : Ramón Díaz.

- Léo Jardim; Paulo Henrique, Maicon, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel, Praxedes e Payet; Marlon Gomes, Gabriel Pec e Vegetti. : Ramón Díaz. FORTALEZA - João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison e Pochettino; Guilherme, Yago Pikachu e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE VASCO E FORTALEZA