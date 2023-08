Companheiros na Série B de 2022, Vasco e Grêmio tiveram retorno ao Brasileirão bem diferentes nesta temporada. Os cariocas estão em situação muito delicada na zona de rebaixamento, em último, mesmo com todo o investimento da empresa 777 Partners. Por outro lado, os gaúchos ocupam o G-4 e ainda mantêm a esperança pelo título, apesar de difícil. Neste domingo, às 16h, os times se reencontram em São Januário, no Rio de Janeiro, pela 18ª rodada, penúltima do primeiro turno.

A partida será realizada sem torcida, uma vez que o Vasco ainda está punido por conta da confusão em jogo com o Goiás, em junho. O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) liberou o local para receber apenas mulheres, crianças e pessoas com deficiência, mas depois quem barrou a medida foi o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

Depois de quatro derrotas seguidas, o Vasco está na lanterna (20º) com apenas nove pontos, sete a menos do que o primeiro fora do Z-4, que é o Goiás, com 16. O cruzmaltino tem um jogo a menos, justamente diante do América-MG, 19º com dez pontos.

Vasco x Grêmio: onde assistir, horário e escalação das equipes Foto: Arte/Estadão

LOCAL, DATA E HORÁRIO:

LOCAL : Rio de Janeiro.

: Rio de Janeiro. ESTÁDIO : Estádio São Januário.

: Estádio São Januário. DATA : 06/08/2023.

: 06/08/2023. HORÁRIO: 16 horas (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR:

Premiere (TV fechada).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS:

VASCO - Léo Jardim; Miranda, Capasso e Léo; Puma Rodríguez, Medel, Praxedes, Orellano e Lucas Piton; Figueiredo e Sebastian Ferreira. Técnico : Ramón Díaz.

- Léo Jardim; Miranda, Capasso e Léo; Puma Rodríguez, Medel, Praxedes, Orellano e Lucas Piton; Figueiredo e Sebastian Ferreira. : Ramón Díaz. GRÊMIO - Gabriel Grando; João Pedro, Bruno Uvini, Bruno Alves, Gustavo Martins e Reinaldo; Villasanti, Carballo, Bitello e Nathan (Ferreira); Luis Suárez. Técnico: Renato Gaúcho.

ÚLTIMOS RESULTADOS: