Vasco x Internacional: onde assistir, horário e escalação das equipes

Na luta contra o rebaixamento, Vasco e Internacional fazem duelo direto nesta quinta-feira, 26, tentando se distanciar do Z-4 o quanto antes. A partida acontece no estádio de São Januário a partir das 19h (horário de Brasília). Na zona de rebaixamento, o time cruz-maltino pode chegar a 33 pontos, alcançar a 16ª posição e ficar a um ponto do rival gaúcho. A partida tem transmissão do SporTV e Premiere.

O Vasco chega para o duelo após derrota para o Flamengo, por 1 a 0, no último domingo. Já o Inter melhorou sua condição na competição ao golear o Santos por 7 a 1 na última rodada. Caso vença, o time colorado se igualará ao São Paulo na 10ª posição da tabela.

Veja onde assistir ao vivo Vasco x Internacional pelo Brasileirão. Foto: Arte/Estadão.

VASCO X INTERNACIONAL: DATA, HORÁRIO E LOCAL

DATA : 26/10 (quinta-feira).

: 26/10 (quinta-feira). HORÁRIO : 19h (horário de Brasília).

: 19h (horário de Brasília). LOCAL: São Januário, no Rio.

ONDE ASSISTIR VASCO X INTERNACIONAL AO VIVO

SporTV (TV fechada).

Premiere (pay-per-view).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE VASCO E INTERNACIONAL

VASCO : Léo Jardim, Paulo Henrique, Medel, Léo, Lucas Piton; Zé Gabriel, Praxedes, Paulinho, Piton, Gabriel Pec e Vegetti. Técnico : Ramón Díaz.

: Léo Jardim, Paulo Henrique, Medel, Léo, Lucas Piton; Zé Gabriel, Praxedes, Paulinho, Piton, Gabriel Pec e Vegetti. : Ramón Díaz. INTERNACIONAL: Sérgio Rochet; Fabrício Bustos, Vitão, Gabriel Mercado e Renê; Johnny, Aranguiz, Maurício e Alan Patrick; Wanderson e Enner Valencia. Técnico: Eduardo Coudet.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE VASCO E INTERNACIONAL