Vasco x Nova Iguaçu: onde assistir, horário e escalação das equipes

Vasco e Nova Iguaçu entram em campo neste domingo, 10, às 18h30 (horário de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida das semifinais do Campeonato Carioca. O time da Baixada foi a grande surpresa da competição, terminando a primeira fase na vice-liderança. Já o Vasco foi o terceiro colocado e agora tenta voltar à final do Estadual após cinco anos

O jogo de volta está marcado para o próximo dia 17, com local a ser definido. O vencedor do confronto encara na final quem passar do duelo entre Flamengo e Fluminense. O clube rubro-negro venceu a primeira partida por 2 a 0.

Vasco e Nova Iguaçu duelam neste domingo pelo Campeonato Carioca. Foto: Arte/ Estadão

VASCO X NOVA IGUAÇU: SAIBA TUDO SOBRE A SEMIFINAL DO CAMPEONATO CARIOCA

DATA: 10/03 (domingo).

10/03 (domingo). HORÁRIO: 18h30 (horário de Brasília).

18h30 (horário de Brasília). LOCAL: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).

ONDE ASSISTIR VASCO X NOVA IGUAÇU AO VIVO

SBT (TV aberta).

SporTV (TV fechada).

Premiere (pay-per-view).

CazéTV (YouTube).

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE VASCO E NOVA IGUAÇU

VASCO: Léo Jardim; João Victor, Medel e Léo; Zé Gabriel, Pablo Galdames, Paulo Henrique, Piton e Payet; Adson e Pablo Vegetti. Técnico: Ramón Díaz.

NOVA IGUAÇU: Caio Borges; Yan Silva (Caio Tenório), Gabriel, Sergio Raphael e Maycon Santos; Albert, Ronald e Bill; Alexandre Junio, Maxsuell Alexandre e Carlinhos. Técnico: Carlos Vitor.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE VASCO E NOVA IGUAÇU

07/03 - Vasco (4) 3 x 3 (1) Água Santa - Copa do Brasil.

(4) 3 x 3 (1) Água Santa - Copa do Brasil. 03/03 - Volta Redonda 1 x 2 Nova Iguaçu - Campeonato Carioca.