Vasco x Palmeiras no Brasileirão: onde assistir ao vivo, horário e escalação

O Palmeiras enfrenta o Vasco às 16 horas deste domingo, no Mané Garrincha, em Brasília, com a missão de ampliar a série invicta de cinco jogos que vive no Brasileirão e continuar sólido na jornada de busca pelo título. A partida da 27ª rodada do Brasileirão será disputada no Distrito Federal porque o mando foi vendido no início do ano pela 777 Partners, afastada em maio pela Justiça do controle da SAF vascaína.

Ao longo da última semana, as redondezas do estádio foram tomadas pela fumaça produzida por incêndios que atingiram o Parque Nacional, localizado a cerca de 10 km da arena, mas o fogo está controlado desde quarta-feira. Brasília, contudo, continua em alerta no nível laranja para baixa umidade do ar. Na sexta-feira, a capital da República completou 150 dias sem chuvas. É a segunda pior seca da história do Distrito Federal, atrás apenas dos 163 dias sem chover registrados em 1963.

Vasco e Palmeiras medem forças neste domingo no Mané Garrincha. Foto: Arte/Estadão

No tempo seco do Cerrado, o Palmeiras não contará com sua principal arma ofensiva, o atacante Estêvão, ainda em recuperação de uma lesão muscular na coxa esquerda. Abel Ferreira deve optar por Lázaro ou Rony. Um dos dois faria o lado esquerdo do ataque e Felipe Anderson seria deslocado para a direita. Variações como as entradas de Dudu ou Rômulo, embora menos prováveis, não estão descartadas.

Abel também não terá Caio Paulista, suspenso por ter sido expulso na goleada por 5 a 0 sobre o Criciúma. Vanderlan deve ficar com a vaga. “Como o Abel fala, temos de estar sempre preparados. No dia a dia, nos treinos, é se recuperar e fazer tudo certo. Me sinto preparado. Eu treino, descanso, me alimento bem e, se for a vontade do professor me colocar para jogar, estou pronto”, comentou o defensor de 22 anos.

Zé Rafael, que recebeu uma suspensão de quatro jogos por causa da confusão generalizada no clássico com o São Paulo, está disponível para o jogo e deve começar no banco. Até agora, ele cumpriu apenas duas partidas, mas está liberado para jogar enquanto espera o julgamento, uma vez que o Palmeiras conseguiu efeito suspensivo.

Com quatro vitórias e um empate nos últimos cinco jogos, o time alviverde tem 50 pontos e é um dos principais candidatos ao título brasileiro, ao lado do Botafogo. Em São Januário, vai encontrar um Vasco que está no meio da tabela, com 35 pontos, mas vivendo ótimo momento.

Semifinalistas da Copa do Brasil, após vitória nos pênaltis sobre o Athletico-PR, os vascaínos não perdem no Brasileirão há seis rodadas, com três vitórias e três empates. O último resultado na competição de pontos corridos foi um empate por 1 a 1 em clássico com o Flamengo, no Maracanã.

Autor do gol cruz-maltino na partida contra o rival, o astro Philippe Coutinho tem começado os jogos no banco de reservas, o que pode se repetir contra o clube alviverde. Outra peça importante do elenco, o atacante Vegetti, autor de oito gols no Brasileiro, chegou a ser dúvida porque jogou a rodada anterior em estado febril e chegou a ficar de repouso em casa ao ser diagnosticado com quadro de virose. Recuperado, vai para o jogo.

VASCO X PALMEIRAS: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO DO BRASILEIRÃO

Data: 22/09/2024.

22/09/2024. Horário: 16 horas (horário de Brasília),

16 horas (horário de Brasília), Local: Mané Garrincha, em Brasília (DF).

ONDE ASSISTIR VASCO X PALMEIRAS AO VIVO

TV Globo (exceto Minas Gerais, Taubaté-SP e São José dos Campos-SP)

(exceto Minas Gerais, Taubaté-SP e São José dos Campos-SP) Premiere (pay-per-view)

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO VASCO

VASCO - Léo Jardim; Paulo Henrique, João Victor, Maicon e Lucas Piton; Hugo Moura, Sforza e Payet; Emerson Rodríguez, Vegetti e David. Técnico: Rafael Paiva. PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO PALMEIRAS PALMEIRAS - Weverton; Rocha, Gómez, Murilo e Vanderlan; Aníbal Moreno, Richard Ríos e Maurício; Felipe Anderson, Rony (Lázaro) e Flaco López. Técnico: Abel Ferreira. ÚLTIMOS RESULTADOS DE VASCO E PALMEIRAS 15/09 - Flamengo 1 x 1 Vasco - Brasileirão

- Brasileirão 15/09 - Palmeiras 5 x 0 Criciúma - Brasileirão