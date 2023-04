Vasco x Palmeiras: onde assistir, horário e escalação das equipes

Vasco e Palmeiras se enfrentam neste domingo no Maracanã pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes voltam a duelar após mais de dois anos, temporadas em que o time cruz-maltino esteve na Série B do torneio nacional. No último confronto, o conjunto alviverde ainda não era tricampeão da Libertadores e somava apenas um título continental.

As expectativas do Vasco não são elevadas para a temporada, mas a vitória sobre o Atlético-MG na estreia empolgou o torcedor, que deve comparecer em peso para empurrar o time. Já o Palmeiras acumula quatro vitórias consecutivas, mas desfalques e o calendário apertado preocupam.

VASCO x PALMEIRAS

DATA : 23/04/2023 (domingo).

: 23/04/2023 (domingo). HORÁRIO : 16h.

: 16h. LOCAL : Estádio do Maracanã, no Rio.

: Estádio do Maracanã, no Rio. TORNEIO: Brasileirão - 2ª rodada.

Vasco e Palmeiras medem forças neste domingo no Maracanã. Foto: Arte/ Estadão

ONDE ASSISTIR

Globo (todo o Brasil, exceto MG e Baixada Santista).

Premiere.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

VASCO : Léo Jardim; Puma Rodríguez, Robson, Léo e Lucas Piton; Rodrigo, Jair e Andrey; Gabriel Pec, Alex Teixeira e Pedro Raul. Técnico : Maurício Barbieri.

: Léo Jardim; Puma Rodríguez, Robson, Léo e Lucas Piton; Rodrigo, Jair e Andrey; Gabriel Pec, Alex Teixeira e Pedro Raul. : Maurício Barbieri. PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Luan e Piquerez; Zé Rafael, Gabriel Menino e Artur; Dudu, Endrick e López. Técnico: Abel Ferreira.

ÚLTIMOS RESULTADOS

15/04/2023 - Atlético-MG 1 x 2 Vasco - Brasileirão

20/04/2023 - Palmeiras 2 x 1 Cerro Porteño - Libertadores