Vasco x Red Bull Bragantino: onde assistir, horário e escalações das equipes

O Vasco recebe o Red Bull Bragantino nesta quarta-feira, dia 6, às 21h30 (horário de Brasília), pela 38ª e última rodada do Campeonato Brasileiro. Lutando contra o rebaixamento, o clube carioca entra em campo pressionado e precisa vencer para não correr o risco de amargar um novo rebaixamento. Classificado para a fase prévia da Copa Libertadores, o time do interior paulista tenta encerrar a competição com uma vitória fora de casa para tentar roubar a quinta posição do Botafogo.

Primeiro time fora da zona de rebaixamento, o Vasco está na 16ª posição, com 42 pontos. Sem vencer há três jogos, precisa de uma vitória simples para escapar da Série B. Caso empate ou perca a partida, a equipe cruz-maltina tem de torcer para o Bahia não derrotar o Atlético-MG, em Salvador. Já o Bragantino está em sexto, com 62. Se vencer no Rio, torce para um tropeço do Botafogo diante do Internacional para terminar em quinto lugar e fazer a melhor campanha da história do clube no Brasileirão.

Vasco e Bragantino se enfrentam na última rodada do Brasileirão. Foto: Arte/Estadão

VASCO X RED BULL BRAGANTINO: SAIBA TUDO SOBRE O JOGO PELO BRASILEIRÃO

LOCAL : Rio de Janeiro (RJ).

: Rio de Janeiro (RJ). ESTÁDIO : São Januário.

: São Januário. DATA : 03/12 (domingo).

: 03/12 (domingo). HORÁRIO: 21h30 (horário de Brasília).

ONDE ASSISTIR VASCO X RED BULL BRAGANTINO AO VIVO

Globo

Premiere

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO VASCO

VASCO: Léo Jardim, Puma Rodríguez, Maicon, Medel (Léo), Lucas Piton, Zé Gabriel, Praxedes (Jair), Paulinho, Marlon Gomes, Gabriel Pec e Vegetti. Técnico: Tiago Nunes.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO DO RED BULL BRAGANTINO

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Andrés Hurtado, Léo Realpe, Léo Ortiz e Luan Cândido; Matheus Fernandes, Ramires e Lucas Evangelista; Helinho, Mosquera e Eduardo Sasha (Borbas). Técnico: Pedro Caixinha.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE VASCO X RED BULL BRAGANTINO