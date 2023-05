O Santos venceu o Vasco por 1 a 0 neste domingo, em São Januário, pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. O gol de Deivid Washington, aos 29 minutos do primeiro tempo, decretou a vitória do time paulista. Com a segunda vitória consecutiva no Brasileirão, o alvinegro praiano soma dez pontos, muito próximo do G-4. Já a equipe carioca, que começa a flertar com a zona de rebaixamento, ficou com seis. Acompanhe os melhores momentos do jogo: