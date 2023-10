Vasco x São Paulo: onde assistir, horário e escalação das equipes

O título da Copa do Brasil trouxe ao São Paulo uma energia capaz de empurrar o time para uma consistente retomada no Campeonato Brasileiro. Após bater Coritiba e o rival Corinthians, a equipe de Dorival Júnior entra em campo neste sábado, às 18h30, para encarar mais um adversário que luta contra a degola. Diante do Vasco, em São Januário, desfalques importantes devem redobrar a atenção dos são-paulinos.

Dorival não poderá contar com o atacante Jonathan Calleri, o lateral-direito Rafinha e o zagueiro Beraldo. Os três estão suspensos. Com a ausência do argentino quem pode ganhar alguns minutos é Alexandre Pato, que foi relacionado após três partidas fora, mas deve começar o jogo no banco de reservas. Restam dúvidas sobre quem fará companhia a Lucas Moura no atacante. Luciano é o principal candidato, mas Juan está no páreo.

Para os lugares de Rafinha e Beraldo, a tendência é que o São Paulo escale Nathan e Alan Franco. O restante da equipe deve ser mantida conforme os últimos compromissos dada a necessidade de o time tricolor buscar voos mais altos no Brasileirão. Na capital fluminense, o São Paulo encontrará um adversário que sofreu um grande baque no último fim de semana. Jogando na Vila, o Vasco levou 4 a 1 do Santos e voltou a figurar na zona de rebaixamento após partidas consistentes.

Vasco e São Paulo medem forças neste sábado no Rio. Foto: Arte/ Estadão

O conjunto cruz-maltino também carrega problemas extracampo, uma vez que a dona da SAF, a 777 Partners, não efetuou a totalidade do pagamento de uma das parcelas pela compra do futebol vascaíno. O clube estuda entrar na Justiça para reaver os direitos sobre o futebol. Nas quatro linhas, Ramón Díaz não terá o chileno Gary Medel à disposição. Ele foi expulso contra o Santos. Velho conhecido do São Paulo, o zagueiro Maicon pode ganhar a titularidade.

VASCO x SÃO PAULO: QUANDO É, HORÁRIO E LOCAL

DATA : 07/10 (sábado).

: 07/10 (sábado). HORÁRIO : 18h30.

: 18h30. LOCAL: Estádio São Januário, no Rio.

ONDE ASSISTIR VASCO x SÃO PAULO AO VIVO

Premiere

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS DE VASCO E SÃO PAULO

VASCO : Léo Jardim; Pumita, Maicon, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel, Praxedes, Paulinho e Marlon Gomes (Payet); Gabriel Pec e Vegetti. Técnico : Ramón Díaz.

: Léo Jardim; Pumita, Maicon, Léo e Lucas Piton; Zé Gabriel, Praxedes, Paulinho e Marlon Gomes (Payet); Gabriel Pec e Vegetti. : Ramón Díaz. SÃO PAULO: Rafael; Nathan, Diego Costa, Alan Franco e Caio Paulista; Pablo Maia, Alisson, Rodrigo Nestor e Wellington Rato; Lucas e Luciano (Juan). Técnico: Dorival Junior.

ÚLTIMOS RESULTADOS DE VASCO E SÃO PAULO